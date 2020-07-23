Что китайцы украли у мировых автомобилей. Фото
Китайский автопром обрел популярность в эпоху копирования западных автомобилей. Сегодня так почти никто не делает, но мы вспомним наиболее яркие примеры подражания.
Даже удивительно, что китайские автопроизводители позволяли себе настолько точное копирование. Но все объяснялось тем, что эти модели продавались исключительно на местном рынке, а китайское правосудие защищало представителей автопрома от судебных исков со стороны мировых компаний.
Чем же объясняется такой подход? В первую очередь, китайские покупатели очень любят известные бренды и узнаваемый дизайн. Но в КНР зарубежные авто очень дороги. Местные "аналоги" предлагались по куда более выгодным ценам. Соответственно, качество тоже было ниже.
Наиболее скандальный пример – Landwind X7, который практически со 100-процентной точностью повторял Range Rover Evoque.
Дизайн кроссовера Zotye SR9 вдохновлен дорогим Porsche Macan.
Еще один Zotye – на этот раз T600 – напоминает кроссовер VW Touareg.
Одна из наиболее свежих "разработок" – Hengtian L4600, который очень похож на Toyota Land Cruiser 200.
Были в Китае и более смелые эксперименты. Дизайнеры решили зайти совсем с другой стороны и вспомнить европейский автопром 50-х годов прошлого столетия. Так появился Suzhou Eagle EG6330K, который очень похож на BMW Isetta.
Lifan 320 – стильный городской хэтчбек, который очень хотел быть похожим на Mini Cooper. Почти получилось.
Компактный Weikerui V7 – "пиратская копия" Volkswagen Up!
Икона стиля – Mercedes G-class – тоже в свое время оказался в поле зрения китайских дизайнеров. Так появился Beijing BJ80.
Yogomo 330 – очень точная копия Kia Picanto. Даже чересчур.
BYD S6 похож на кроссовер Lexus RX. Если вам скажут, что это случайность – не верьте.
OBOZREVATEL ранее рассказывал о копии раритетного Mercedes за $10 000 000, которую продают в Украине.