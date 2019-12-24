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24 декабря • обновлено в 13:33
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Что делать владельцам авто на еврономерах после 1 января 2020 года

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Уже 1 января 2020 года истекает срок отсрочки наказания для владельцев нерастаможенных авто. Это значит, что после нового года каждый из них рискует быть оштрафованым на 170 000 грн.

Однако в организации Авто Евро Сила решили принять кое-какие меры, чтобы не допустить массовых штрафов. На своей странице в фейбсуке активисты опубликовали видео, в котором рассказали, какой необходимо иметь пакет документов, чтобы не получить штраф при пересечении границы или же на внутренних таможенных пунктах. Что касается полиции, ее боятся не стоит – у МВД нет доступа к таможенным базам, поэтому за использование нерастаможенного авто "копы" наказывать не могут.

Авто на еврономерах - что делать после 1 января 2020 года

Авто на еврономерах - что делать после 1 января 2020 года

bigkiev.com.ua

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Рекомендации Авто Евро Силы представляют собой некий "спасательный жилет". Суть его заключается в том, что таможенникам нужно предоставить пакет документов, который свидетельствует о том, что владелец авто на еврономерах подготовил машину к растамаживанию и теперь он ждет закон о доступной растаможке, который активисты требуют от властей вот уже как несколько месяцев.

Список этих документов выглядит следующим образом:

  • договор купли-продажи;

  • документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля;

  • сертификат соответствия;

  • договор с брокером.

В Авто Евро Силе уверяют, что если эти документы предъявить на таможне, то дело об административном правонарушении не будет возбуждено как минимум до тех пор, пока не появится закон о доступной растаможке. Однако надо понимать, что такая процедура не предусмотрена ни одним государственным законом или актом, хотя не исключено что она уже согласована с властями.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине засняли редкий электрический кроссовер Mercedes.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
Еврономера авто б/у автомобиль
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