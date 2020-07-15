Что быстрее на бездорожье: Renault Duster против Suzuki Jimny

Журналисты передачи TopGear провели внедорожную гонку двух бюджетных SUV – Dacia Duster и Suzuki Jimny. Оба автомобиль очень популярны и славятся хорошими характеристиками, но какой из них окажется быстрее на офф-роуде?

Перед машинами стояла довольно сложная задача: проехать по маршруту, который был полон крутых склонов, грязи, воды, неровностей, резких поворотов и прочих преград. И если дорожный просвет у обоих вндорожников был одинаковым (21 см), то в остальном (двигатель, габариты, колесная база, свесы и др.) они сильно отличались.

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Итог состязания – "японец" показал себя лучше "румына" с французскими корнями. Suzuki Jimny проехал маршрут за 2 минуты и 50,86 секунды, тогда как Dacia Duster – за 3 минуты 16,22 секунды. Таким образом, последний отстал на 26 секунд.

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Renault Duster против Suzuki Jimny. Скриншот видео

Как именно проходил заезд, можно увидеть в этом ролике:

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