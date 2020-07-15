Что быстрее на бездорожье: Renault Duster против Suzuki Jimny
Журналисты передачи TopGear провели внедорожную гонку двух бюджетных SUV – Dacia Duster и Suzuki Jimny. Оба автомобиль очень популярны и славятся хорошими характеристиками, но какой из них окажется быстрее на офф-роуде?
Перед машинами стояла довольно сложная задача: проехать по маршруту, который был полон крутых склонов, грязи, воды, неровностей, резких поворотов и прочих преград. И если дорожный просвет у обоих вндорожников был одинаковым (21 см), то в остальном (двигатель, габариты, колесная база, свесы и др.) они сильно отличались.
Итог состязания – "японец" показал себя лучше "румына" с французскими корнями. Suzuki Jimny проехал маршрут за 2 минуты и 50,86 секунды, тогда как Dacia Duster – за 3 минуты 16,22 секунды. Таким образом, последний отстал на 26 секунд.
Как именно проходил заезд, можно увидеть в этом ролике:
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