Chrysler презентовал электромобиль будущего

На выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе состоялась презентация футуристического концепткара Chrysler Airflow Vision.

Как стало известно OBOZREVATEL, концерн Fiat Chrysler подготовил к выставке CES 2020 большую экспозицию. Главным шоу-стоппером стенда стала электрический концепт Chrysler Airflow Vision. Футуристический хэтчбек создан на платформе гибридного минивена Chrysler Pacifica PHEV, но отличается электрическим приводом.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Экстерьер модели выполнен в стиле биодизайна, а четырехместный салон с индивидуальными креслами изобилует электронными технологиями. Светлая отделка из кожи и замши, а также простые лаконичные формы создают ощущение легкости и простора. Дополняют картину фоновая светодиодная подсветка с индивидуальными настройками для каждого пассажира.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Приборная панель объединяет несколько цифровых дисплеев с высоким разрешением, которые выдают разнообразную информацию как для водителя, так и его спутников.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Новая концепция пользовательского интерфейса позволяет сконфигурировать все выводимые на экран данные и обмениваться ими между всеми обитателями салона.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Подчеркнуть электрическую составляющую концепта призваны многочисленные элементы декора цвета меди, а также оригинальный рисунок колесных дисков, напоминающих ротор электромотора. Тонкая полоса светодиодов объединяет фары между собой. Легкий доступ в салон обеспечивают широкие двери-крылья.

Chrysler Airflow Vision media.fcanorthamerica.com

Интересно, что имя концепта напоминает о знаковой модели в истории бренда Chrysler. Седаны и купе Airflow выпускались компанией с 1934 по 1937 год под марками Chrysler и DeSoto. В процессе создания этого автомобиля активно использовалась аэродинамическая труба, в которой продувались масштабные модели кузова.

1934 Chrysler Airflow Eight rmsothebys.com

Для своего времени Airflow был одним из самых совершенных серийных автомобилей с точки зрения аэродинамики и объектом для подражания конкурентов. Не многие знают, что именно Chrysler Airflow послужил основой для создания первенца марки Toyota – модели АА.

1936 Toyota AA – первая серийная модель компании newsroom.toyota.eu

Несмотря на свой концептуальный статус, Chrysler Airflow Vision позволяет представить, в каком направлении будет развивать дизайн и технологии компании в недалеком будущем.

Как писал ранее OBOZREVATEL, концерны Fiat Chrysler и PSA Group подписали соглашение об объединении.

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