Chevrolet вывела на рынок электрический кроссовер за $22 700

Концерн GM вывел на рынок новый электромобиль – Chevrolet Menlo. Правда, пока речь идёт лишь о продажах в Китае.

Как выяснил OBOZREVATEL, Chevrolet Menlo дебютировал ещё в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. И вот, спустя почти 4 месяца, новинка поступает к дилерам. Для Chevrolet это особое торжество, поскольку Menlo является первым электромобилем бренда в Поднебесной в принципе.

Chevrolet Menlo media.gm.com

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Цена у электрокара достаточно привлекательная: в зависимости от версии он стоит от 22 740 до 25 585 долларов. И это при том, что речь идёт не о каком-то малогабаритном хетчбэке, а полноценном кроссовере (хотя сам производитель описывает его как кросс-купе).

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo оснащается электромотром мощностью 148 л.с. (350 Нм), который питается от батареи ёмкостью 52, 5 кВтч. Энергопотребление машины составляет всего 13,1 кВтч, а запас хода –410 км по циклу NEDC (то есть в реальности – около 300 км). Также есть быстрая DC-зарядка, которая пополняет АКБ до 80% за 40 мин.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Снаружи Chevrolet Menlo примечателен светодиодными фарами и фонарями, спортивными бамперами и "заглушкой" вместо фальшрадиаторной решетки. Внутри электрокара – 8-дюймовая TFT ЖК-приборная панель и 10,1-дюймовый экран мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс поддерживает функцию голосового управления; опционно для автомобиля доступна панорамная крыша.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Электронные ассистенты представлены такими функциями, как предупреждение о прямом столкновении, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматическая помощи при парковке, контроль слепых зон и индикатор расстояния следования.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Chevrolet сняла с производства несколько своих моделей. Некоторые из них – настоящие легенды своего времени.

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