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25 февраля • обновлено в 10:17
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Chevrolet вывела на рынок электрический кроссовер за $22 700

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Концерн GM вывел на рынок новый электромобиль – Chevrolet Menlo. Правда, пока речь идёт лишь о продажах в Китае.

Как выяснил OBOZREVATEL, Chevrolet Menlo дебютировал ещё в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. И вот, спустя почти 4 месяца, новинка поступает к дилерам. Для Chevrolet это особое торжество, поскольку Menlo является первым электромобилем бренда в Поднебесной в принципе.

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

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Цена у электрокара достаточно привлекательная: в зависимости от версии он стоит от 22 740 до 25 585 долларов. И это при том, что речь идёт не о каком-то малогабаритном хетчбэке, а полноценном кроссовере (хотя сам производитель описывает его как кросс-купе).

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo оснащается электромотром мощностью 148 л.с. (350 Нм), который питается от батареи ёмкостью 52, 5 кВтч. Энергопотребление машины составляет всего 13,1 кВтч, а запас хода –410 км по циклу NEDC (то есть в реальности – около 300 км). Также есть быстрая DC-зарядка, которая пополняет АКБ до 80% за 40 мин.

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Снаружи Chevrolet Menlo примечателен светодиодными фарами и фонарями, спортивными бамперами и "заглушкой" вместо фальшрадиаторной решетки. Внутри электрокара – 8-дюймовая TFT ЖК-приборная панель и 10,1-дюймовый экран мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс поддерживает функцию голосового управления; опционно для автомобиля доступна панорамная крыша.

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Электронные ассистенты представлены такими функциями, как предупреждение о прямом столкновении, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматическая помощи при парковке, контроль слепых зон и индикатор расстояния следования.

Chevrolet Menlo

Chevrolet Menlo

media.gm.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Chevrolet сняла с производства несколько своих моделей. Некоторые из них – настоящие легенды своего времени.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Chevrolet
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