Chevrolet выпустил кроссовер по цене Renault Logan

Виталий Сазонов Новости 12:00, 13.10.2020

Компания Chevrolet представила новый бюджетный кроссовер под названием Groove. Новинка представляет собой глобальную версию китайского SUV Baojun 510, который в Поднебесной стоит на уровне седана Renault Logan – от 8 200 долларов.

Новый Chevrolet Groove лишь незначительно отличается от своего китайского донора, поскольку Baojun ранее был разработан корпорацией SAIC в сотрудничестве с General Motors (материнской компанией "Шевроле"). Как пишет Quatro Rodas, у глобальной модели лишь другая радиаторная решетка и новая оптика, а также свои логотипы и шильдики.

Chevrolet Groove
quatrorodas.abril.com.br

Габариты Chevrolet Groove составляют 4220 х 1740 х 1615 мм, размер колесной базы – 2 550 мм. То есть, он относится к классу субкомпактных кроссоверов.

Baojun 510.
quatrorodas.abril.com.br
Baojun 510.
quatrorodas.abril.com.br

Продаваться новый кроссовер будет только с атмосферным двигателем 1,5 мощностью 105 л.с. А вот трансмиссий предусмотрено две на выбор – 5МКП и "вариатор". Привод – исключительно передний.

Chevrolet Groove
quatrorodas.abril.com.br
Chevrolet Groove
quatrorodas.abril.com.br

Опционно для Chevrolet Groove будут доступны светодиодные фары, панорамная крыша, боковые подушки безопасности, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, а также камера заднего вида.

Chevrolet Groove
motor1.com
Chevrolet Groove
motor1.comr
Chevrolet Groove
motor1.com

Продажи модели начнутся в этом году с Южной Америки, позднее она доберется до других рынков.

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