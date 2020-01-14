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14 января • обновлено в 15:02
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Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда

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На знаменитой "Аллее славы" в Лос-Анджелесе появилась новая звезда, увековечивающая память о внедорожнике Chevrolet Suburban.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Внедорожник Chevrolet Suburban стал первым автомобилем, удостоенным такой престижной награды. За 67-летнюю карьеру эта модель приняла участие в съемках более чем 1750 фильмов и в более чем 700 телесериалах.

Звезда Chevrolet Suburban станет одним из украшений знаменитой "Аллеи славы" на Голливудском бульваре

Звезда Chevrolet Suburban станет одним из украшений знаменитой "Аллеи славы" на Голливудском бульваре

media.gm.com

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Закладка памятной звезды состоялась 12 января на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе при участии представителей компании General Motors и руководства Голливудской торговой палаты, которая является организатором проекта "Аллеи звезд".

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда

media.gm.com

Chevy Suburban впервые появился на киноэкране в 1952, а с 1956 года началась его карьера в телевизионных сериалах. По подсчетам организаторов, с 1960 года внедорожник ежегодно принимал участие как минимум в одном фильме или сериале, созданном в Голливуде. Интересно, что эта модель появлялась на экранах более чем трех десятков фильмов, номинированных на различные титулы американской киноакадемии.

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда

media.gm.com

Внушительная фильмография стала еще более впечатляющей с появлением родственной модели Chevy Tahoe. Совместно, Tahoe и Suburban приняли участие более чем в 2500 фильмов и телешоу. С момента своего дебюта в 1995 году, Tahoe ежегодно появлялся как минимум в одном американском фильме или телешоу.

Совместно, Tahoe и Suburban приняли участие более чем в 2500 фильмов и телешоу

Совместно, Tahoe и Suburban приняли участие более чем в 2500 фильмов и телешоу

media.gm.com

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США Лос-Анджелес
Теги
Chevrolet General Motors Голливуд кино новости авто
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