На знаменитой "Аллее славы" в Лос-Анджелесе появилась новая звезда, увековечивающая память о внедорожнике Chevrolet Suburban.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Внедорожник Chevrolet Suburban стал первым автомобилем, удостоенным такой престижной награды. За 67-летнюю карьеру эта модель приняла участие в съемках более чем 1750 фильмов и в более чем 700 телесериалах.

Звезда Chevrolet Suburban станет одним из украшений знаменитой "Аллеи славы" на Голливудском бульваре media.gm.com

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Закладка памятной звезды состоялась 12 января на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе при участии представителей компании General Motors и руководства Голливудской торговой палаты, которая является организатором проекта "Аллеи звезд".

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда media.gm.com

Chevy Suburban впервые появился на киноэкране в 1952, а с 1956 года началась его карьера в телевизионных сериалах. По подсчетам организаторов, с 1960 года внедорожник ежегодно принимал участие как минимум в одном фильме или сериале, созданном в Голливуде. Интересно, что эта модель появлялась на экранах более чем трех десятков фильмов, номинированных на различные титулы американской киноакадемии.

Chevrolet Suburban стал звездой Голливуда media.gm.com

Внушительная фильмография стала еще более впечатляющей с появлением родственной модели Chevy Tahoe. Совместно, Tahoe и Suburban приняли участие более чем в 2500 фильмов и телешоу. С момента своего дебюта в 1995 году, Tahoe ежегодно появлялся как минимум в одном американском фильме или телешоу.

Совместно, Tahoe и Suburban приняли участие более чем в 2500 фильмов и телешоу media.gm.com

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