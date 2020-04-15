Chevrolet скрестили с Rolls-Royce: уникальный автомобиль ищет нового владельца
Один из сотни изготовленных в 70-е годы купе Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud предлагают приобрести за скромную сумму в 12 тысяч долларов.
В 1973 году увидело свет второе поколение купе Chevrolet Monte Carlo. Модель выпускалась пять лет и нашла немало поклонников. Но всегда есть люди, которым недостаточно иметь просто хороший серийный автомобиль.
Именно для них дизайнер Джон Тедеско создал оригинальную реплику на тему Rolls-Royce Silver Shadow. Внешний вид авто был запатентован в сентябре 1975 года американским патентным ведомством.
В октябре 1975 года для производства авто Тедеско и два его компаньона основали в Майами, штат Флорида, компанию Custom Cloud Motors. Проект вызвал резонанс в автомобильной среде и даже оказался на обложке популярного автомобильного издания Car & Driver в марте 1976 года.
Спереди купе получило облицовку радиатора Rolls-Royce в комплекте с фигуркой Spirit of Ecstasy. Чтобы органично вписать этот хорошо узнаваемый элемент дизайна, капот изготовили заново из стекловолокна. Оригинальные фары были сохранены, но Тедеско добавил две "противотуманки", которые также служили индикаторами поворота.
В задней части Custom Cloud Motors заменили стандартные задние фонари комплектом от Rolls-Royce Silver Shadow. А форма новой крышка багажника из стекловолокна имела дизайн в стиле британского прообраза.
Использование всех этих элементов от Rolls-Royce не могло не вызвать справедливого гнева представителей британской компании, которые подали на Тедеско в суд.
Проиграв судебный процесс Тедеско был вынужден не только модернизировать облик машины, но и переименовать фирму в Classic Coach. Компаньоны разругались между собой и, в результате, продали компанию. Ориентировочно было построено около 100 экземпляров Monte Carlo Custom Cloud.
До наших дней сохранилось немало автомобилей, причем некоторые можно обнаружить в музейных коллекциях, например, в Branson Auto & Farm Museum в штате Миссури, а также в британском Isle of Man Motor Museum.
Предлагаемый на продажу автомобиль имеет на своем одометре 63 тысячи миль и предлагается за скромную сумму в 12 тысяч долларов.
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