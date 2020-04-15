Chevrolet скрестили с Rolls-Royce: уникальный автомобиль ищет нового владельца

Один из сотни изготовленных в 70-е годы купе Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud предлагают приобрести за скромную сумму в 12 тысяч долларов.

В 1973 году увидело свет второе поколение купе Chevrolet Monte Carlo. Модель выпускалась пять лет и нашла немало поклонников. Но всегда есть люди, которым недостаточно иметь просто хороший серийный автомобиль.

Chevrolet Monte Carlo второго поколения (1973-1977) chevrolet.com

Rolls-Royce Silver Shadow I (1965-1976) rollsroyce.com

Именно для них дизайнер Джон Тедеско создал оригинальную реплику на тему Rolls-Royce Silver Shadow. Внешний вид авто был запатентован в сентябре 1975 года американским патентным ведомством.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud

В октябре 1975 года для производства авто Тедеско и два его компаньона основали в Майами, штат Флорида, компанию Custom Cloud Motors. Проект вызвал резонанс в автомобильной среде и даже оказался на обложке популярного автомобильного издания Car & Driver в марте 1976 года.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud на обложке мратовского номера журнала Car and Driver coindispenser.com

Спереди купе получило облицовку радиатора Rolls-Royce в комплекте с фигуркой Spirit of Ecstasy. Чтобы органично вписать этот хорошо узнаваемый элемент дизайна, капот изготовили заново из стекловолокна. Оригинальные фары были сохранены, но Тедеско добавил две "противотуманки", которые также служили индикаторами поворота.

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud barnfinds.com

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud barnfinds.com

В задней части Custom Cloud Motors заменили стандартные задние фонари комплектом от Rolls-Royce Silver Shadow. А форма новой крышка багажника из стекловолокна имела дизайн в стиле британского прообраза.

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud barnfinds.com

1976 Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud barnfinds.com

Использование всех этих элементов от Rolls-Royce не могло не вызвать справедливого гнева представителей британской компании, которые подали на Тедеско в суд.

Проиграв судебный процесс Тедеско был вынужден не только модернизировать облик машины, но и переименовать фирму в Classic Coach. Компаньоны разругались между собой и, в результате, продали компанию. Ориентировочно было построено около 100 экземпляров Monte Carlo Custom Cloud.

Салон Custom Cloud не отличался от обычного Chevrolet Monte Carlo barnfinds.com

До наших дней сохранилось немало автомобилей, причем некоторые можно обнаружить в музейных коллекциях, например, в Branson Auto & Farm Museum в штате Миссури, а также в британском Isle of Man Motor Museum.

Chevrolet Monte Carlo Custom Cloud из коллекции автомобильного музея на острове Мэн

Предлагаемый на продажу автомобиль имеет на своем одометре 63 тысячи миль и предлагается за скромную сумму в 12 тысяч долларов.

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