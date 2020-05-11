Chevrolet решил победить Skoda Octavia с помощью гибрида

Новый гибридный седан Chevrolet Monza оценили в $15 400. Очень привлекательная цена за автомобиль, который может похвастать современными технологиями и низким расходом топлива.

В прошлом веке автомобиль с таким именем уже существовал, но теперь это не имеет значения. Современный Chevrolet Monza появился в 2019 году как новый преемник некогда популярной Chevrolet Lacetti – с этой задачей не справился Chevrolet Cruze. Новая попытка, кажется, удалась.

Новый Chevrolet Monza chevrolet.com

Пока новая Monza доступна на ограниченном количестве рынков. Но, например, в Китае машина уже стала наиболее продаваемой моделью бренда, поэтому автомобиль можно поздравить с успешным выходом на рынок.

Новый Chevrolet Monza chevrolet.com

Теперь в продажу отправляется гибридная Monza. При этом бюджетный седан оснащен модной системой mild-hybrid. В этом случае вместе с двигателем внутреннего сгорания работают электромотор и небольшая батарея, объединенные в 48-вольтовую электросеть.

Новый Chevrolet Monza chevrolet.com

В такой системе автомобиль не может ездить исключительно на электричестве, как традиционные гибриды или подзаряжаемые плагины, однако электромотор работает в паре с ДВС. При этом бензиновый агрегат работает при меньших нагрузках, что позволяет снизить расход топлива. В случае Chevrolet Monza с двигателем объемом 1 л (123 л.с.) показатель составляет 4,7 л/100 км. Но мягкий гибрид можно заказать и с 161-сильным мотором объемом 1,3 л.

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Главный соперник Monza на китайском рынке – Skoda Octavia, которая в новом поколении также получила гибридную модификацию. Но этот плагин-гибрид способен преодолеть до 55 км исключительно с помощью электромотора. Правда, бюджетный Шевроле окажется намного дешевле – от 15,4 тыс. долларов.

Skoda Octavia теперь тоже бывает гибридной skoda-auto.com

Monza является духовным наследником Chevrolet Lacetti chevrolet.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал новые изображения технологичного кроссовера Skoda с электромотором.