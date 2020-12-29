Chevrolet показал самый дешевый автомобиль Америки

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,3 т.
Chevrolet показал самый дешевый автомобиль Америки

Компания Chevrolet представила обновленный хэтчбек Spark 2021 модельного года, который стал самым доступным автомобилем в США – он обойдется в $13400.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка предлагается как в трех, так и в пятидверном исполнении. В стандартную комплектацию LS входят инфо-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида и 10 подушек безопасности.

2021 Chevrolet Spark
В "базе" – инфо-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay

Доплатив $1900 за версию 1LТ к этом списку добавятся 15-дюймовые диски, бесключевой доступ, сигнализация, электроприводы стекол и многофункциональный руль. В версии Activ за $16400 автомобиль получит "внедорожный" облик, включающий иные бампера, колесные диски с оригинальным рисунком, увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше и сиденья с отделкой из кожезаменителя.

2021 Chevrolet Spark

Ну и наконец, топовая 2LT за $16800 порадует владельца, помимо прочего, подогревом передних сидений, трехспицевым рулем с серебристым декором, а также сиденьями с отделкой из искусственной кожи.

2021 Chevrolet Spark
2021 Chevrolet Spark в топ-комплектации 2LT

Независимо от выбранной комплектации все автомобили семейства оснащаются безальтернативной 1,4-литровой 16-клапанной "четверкой", которая гарантирует 99 л.с. и 127 Нм. В паре с ней могут работать как стандартная 5-ступенчатая "механика", так и опционный вариатор CVT. В зависимости от трансмиссии Chevrolet Spark расходует в городском цикле 7,8-8,1 л на 100 км.

Для Spark 2021 года подготовили подготовили две новых металлизированных эмали – Cayenne Orange и Mystic Blue, которые доступны за дополнительную плату.

При сложенных спинках задних сидений обеъм багажника Chevrolet Spark достигает 770 л

В Украине Chevrolet Spark предлагается в предыдущем поколении под именем Ravon R2. Он оснащен 85-сильным 1,25-литровым мотором и 4-ступенчатым автоматом. Стоимость модели с стартует с 288200 грн ($10160).

Все автомобили семейства оснащаются 1,4-литровой 16-клапанной "четверкой" мощностью 99 л.с.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появились фото самого доступного "Сандеро", а исследования показали, что дешевые авто могут оставаться надежными даже после нескольких лет эксплуатации.

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