Chevrolet показал самый дешевый автомобиль Америки

Компания Chevrolet представила обновленный хэтчбек Spark 2021 модельного года, который стал самым доступным автомобилем в США – он обойдется в $13400.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка предлагается как в трех, так и в пятидверном исполнении. В стандартную комплектацию LS входят инфо-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида и 10 подушек безопасности.

Доплатив $1900 за версию 1LТ к этом списку добавятся 15-дюймовые диски, бесключевой доступ, сигнализация, электроприводы стекол и многофункциональный руль. В версии Activ за $16400 автомобиль получит "внедорожный" облик, включающий иные бампера, колесные диски с оригинальным рисунком, увеличенный дорожный просвет, рейлинги на крыше и сиденья с отделкой из кожезаменителя.

Ну и наконец, топовая 2LT за $16800 порадует владельца, помимо прочего, подогревом передних сидений, трехспицевым рулем с серебристым декором, а также сиденьями с отделкой из искусственной кожи.

Независимо от выбранной комплектации все автомобили семейства оснащаются безальтернативной 1,4-литровой 16-клапанной "четверкой", которая гарантирует 99 л.с. и 127 Нм. В паре с ней могут работать как стандартная 5-ступенчатая "механика", так и опционный вариатор CVT. В зависимости от трансмиссии Chevrolet Spark расходует в городском цикле 7,8-8,1 л на 100 км.

Для Spark 2021 года подготовили подготовили две новых металлизированных эмали – Cayenne Orange и Mystic Blue, которые доступны за дополнительную плату.

В Украине Chevrolet Spark предлагается в предыдущем поколении под именем Ravon R2. Он оснащен 85-сильным 1,25-литровым мотором и 4-ступенчатым автоматом. Стоимость модели с стартует с 288200 грн ($10160).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, появились фото самого доступного "Сандеро", а исследования показали, что дешевые авто могут оставаться надежными даже после нескольких лет эксплуатации.