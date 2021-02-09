Chevrolet перед премьерой показал салон будущего кроссовера

Chevrolet показал салон будущего кроссовера Bolt EUV, который должны представить уже 14 февраля вместе с обновленной версией хэтчбека Bolt. На кадрах, которые показала компания, видно, что автомобиль оснащен сиденьями с двухцветной перфорированной кожей и контрастным строкой.

Также в ролике заметно, что кроссовер будет иметь покатую крышу. Известно, что у него будут тонкие задние фонари, а передние объединят в себе светодиодные дневные ходовые огни с современными последовательными сигналами поворота. Об этом сообщает сайт Ampercar (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, в салоне электрокара установят цифровую приборную панель и более традиционную центральную консоль, чем у стандартного Bolt.

Bolt EUV станет первым электрокаром компании, который будет иметь беспилотную систему вождения Super Cruise. Она позволит без вмешательства водителя преодолеть до 500 км (по циклу NEDC).

Также известно, что электромобиль построен на платформе BEV2 и получил тяговую батарею энергоемкостью 66 кВтч и электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.). Внешне новинка будет перекликаться с очертанием электрического кроссовера Buick Velite 7.

Автомобиль имеет информационно-развлекательную систему Power Flow Screen, которая позволит водителю получать всю необходимую информацию о состоянии электрических компонентов, запасе хода, уровне заряда батареи и режимах работы системы рекуперации энергии торможения.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, узбекская компания "УзАвтоМоторс" готовится к выпуску нового кроссовера Chevrolet Tracker. Они планируют начать производство новых моделей марки на глобальной платформе GEM.