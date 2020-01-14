Американцы назвали лучший автомобиль 2020 года

Культовый американский спорткар Chevrolet Corvette Stingray завоевал престижный титул "Автомобиль года" в Северной Америке.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В Детройте прошла торжественна церемония конкурса 2020 North American Car of the Year, на которой были объявлены победители в трех номинациях – "Легковой автомобиль", "Кроссовер" и "Грузовик" года. Победителями в этих категориях стали соответственно Chevrolet Corvette Stingray, Kia Telluride и Jeep Gladiator.

Chevrolet Corvette Stingray завоевал престижный титул "Автомобиль года" в Северной Америке media.gm.com

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Напомним, что восьмая генерация Chevrolet Corvette была презентована в июле 2019 года на специальном мероприятии в Калифорнии. Новинка отличается от всех предыдущих поколений модели тем, что имеет среднемоторную компоновку. Атмосферный 6,2-литровый V8 развивает мощность 495 л.с., а крутящий момент достигает 637 Нм. В паре с этим мотором работает исключительно роботизированная 8-ступенчатая КП с двумя сцеплениями.

Chevrolet Corvette Stingray media.gm.com

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За свою 67-летнюю историю Corvette стал культовой моделью марки и завоевал огромное количество поклонников по всему миру. Нынешняя победа в конкурсе стала уже третьей на счету Corvette. Ранее титул "Автомобиль года" модель получала в 1998 году за 5-е поколение, а в 2014-м – за седьмую генерацию спорткара. В этом году награду получил главный конструктор проекта Corvette Тэдж Юхтер (Tadge Juechter).

Chevrolet Corvette Stingray media.gm.com

Конкурс North American Car of the Year был основан в 1994 году и сегодня в его жюри входит 50 автомобильных журналистов из США и Канады. В нынешнем конкурсе Chevrolet удалось опередить таких серьезных конкурентов, как Hyundai Sonata и Toyota Supra.

Chevrolet Corvette Stingray media.gm.com

Революционный среднемоторный Corvette будет собираться на заводе Bowling Green концерна General Motors в Кентуки, а первые клиенты получат свои машины уже в начале марта.

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