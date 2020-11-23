Chevrolet Camaro 'прокачали' до 1050 л.с.

Купе Chevrolet Camaro, подготовленное американским тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering, получило 1050-сильный двигатель.

Об этом сообщается на сайте компании. Мастера Specialty Vehicle Engineering (SVE), известными своими многочисленными интересными проектами, подготовило очередной подарок для своих фанов – 2021 Yenko/SC Stage II Camaro.

В далеком 1969 году, когда "мускул кары" набирали популярность, каждый производитель старался предложить покупателям наиболее мощный и крутой автомобиль. Например, подразделение Chevrolet Central Office Production Order (COPO) подготовило лимитированную серию модели Camaro ZL-1 с полностью алюминиевым мотором.

Именно эта машина стала источником вдохновения для мастеров SVE, которые предложили современную интерпретацию легендарной модели. Все компания планирует построить 50 экземпляров 1050-сильных Yenko/SC Stage II Camaro.

На протяжение 25 лет SVE была тюнинговой компанией номер 1 в области модернизации автомобилей концерна General Motors. За четверть века мастерами компании были изготовлены более 55 тысяч легковых автомобиле, пикапов и внедорожников. Именно поэтому компания была выбрана GM для выпуска лимитированных версий Yenko.

Новинка также относится к семейству Yenko. Для нового проекта компания разработала свой двигатель на базе "стокового" 6,2-литрового мотора LT-1. После модернизации он имеет объем 6,8 л, а мощность достигает 1050 л.с. Он получил стальной кованный коленвал, алюминиевые кованные поршни, новый более продуктивный приводной нагнетатель, доработали впускную и выпускную системы и т.д.

В паре с мощным мотором работает классическая 6-ступенчатая "механика" SS 1LE. Кроме того, автомобиль получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control, электронно блокируемый дифференциал и более производительную систему охлаждения. В салоне появились спортивные "ковши" Recaro Performance.

Покупателям будут предложены 9 цветов на выбор, а также различные аксессуары и элементы декора, которые позволят максимально персонализировать модель.

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