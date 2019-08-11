Четыре человека погибли в ДТП под Житомиром: подробности страшной трагедии

В ночь с 10 на 11 августа в городе Чуднове под Житомиром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо человек.

Авария случилась в 23:25 из-за столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ и "Пежо" на трассе Шепетовка-Чуднов-Бердичев. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель "Пежо", который являлся старшим оперуполномоченным управления уголовного розыска ГУНП, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

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В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа. Водитель "Пежо" и 53-летняя пассажирка ВАЗ были госпитализирован в Чудновского больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.

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На месте происшествия работали оперативники. Начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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