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Четыре человека погибли в ДТП под Житомиром: подробности страшной трагедии

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В ночь с 10 на 11 августа в городе Чуднове под Житомиром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четверо человек.

Авария случилась в 23:25 из-за столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ и "Пежо" на трассе Шепетовка-Чуднов-Бердичев. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Житомирской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель "Пежо", который являлся старшим оперуполномоченным управления уголовного розыска ГУНП, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

Четыре человека погибли в ДТП под Житомиром

Четыре человека погибли в ДТП под Житомиром

УНІАН

В результате от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗа. Водитель "Пежо" и 53-летняя пассажирка ВАЗ были госпитализирован в Чудновского больницу, однако спасти их жизни не удалось. Оба умерли в отделении интенсивной терапии ночью 11 августа.

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На месте происшествия работали оперативники. Начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото и видео жуткого ДТП в Днепре. В аварии пострадало 4 человека.

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Место
Украина Житомир
Теги
ДТП авария
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