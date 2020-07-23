Чешский ЗАЗ: как выглядит самая народная Skoda. Фото

Городской автомобиль Skoda Ahoj! (на чешском – привет!) появился в 2002 году. Удивительно, что и сегодня машина выглядит очень современно. Хотя в серийное производство авто так и не отправилось.

Когда-то Skoda была очень доступным автопроизводителем – как ЗАЗ в Украине в свое время. Но современные технологии Volkswagen Group так плотно интегрировались в структуру чешской компании, что теперь модели Шкода соперничают с лучшими европейскими автомобилями.

Но в 2002 году производитель решил создать компактный и очень доступный автомобиль, который сумел бы себе позволить любой желающий. Так появилась Skoda Ahoj!.

Skoda Ahoj! выглядел очень аккуратно и дружелюбно. Фото: Skoda

Подразумевалось даже, что такая машина окажется очень дружелюбной для начинающего водителя. В основе использовали популярную Skoda Fabia, но все сделали проще и дешевле. Интересно, что автомобиль так и остался прототипом – его даже ни разу не показывали публике!

Дизайнеры постарались воплотить практичные решения в компактном кузове. Фото: Skoda

Через несколько лет, в 2005 году, появился более крупный и практичный "каблук" Skoda Roomster. Правда, он также был и дороже.

Прототип Skoda Ahoj! выглядел готовым к серийному производству. Фото: Skoda

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появились изображения внедорожника Skoda Rapid, который выглядит очень круто.