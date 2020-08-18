Chery выпустила электромобиль, который не будет ржаветь

Компания Chery выпустила электромобиль под названием Ant. Новинка получилась интересной во многих аспектах, а еще ее будут активно продавать не только на родине, в Китае, но и в других странах.

Электрокар построен на новой "тележке" Chery LFS, которое создавалось специальности под розеточные авто. Использование этой архитектуры позволило оптимально скомпоновать автомобиль, благодаря чему у него просторный салон и большой багажник, а агрегаты – "на своих местах".

Chery Ant. Фото: Chery

При размерах 4630 х 1910 х 1655 мм (колесная база – 2830 мм) объем грузового пространства составляет 386 литров, а если сложить задний ряд сидений, то будут все 1250 л. Также есть еще и багажник спереди, на 60 литров. В пассажирском отсеке абсолютно плоский пол, без центрального туннеля.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant наделен современным ультра модным дизайном, что неудивительно, так как его внешний вид разрабатывало итальянское ателье Pininfarina. Автомобиль сделан с намеком на спортивность и мускулистость. При этом базируется вся эта графика на кузове, сделанном из алюминия. Этот же материал широко применен и в конструкции шасси.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

За движение нового электрокара Чери отвечает мотор на 178 л.с. и 280 Нм, он толкает Задние колеса. Запас хода на одном заряде составляет до 510 км.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

В добавок, у "Анта" еще и хорошее оснащение: частичный автопилот, который самостоятельно может полностью управлять автомобилем (осуществлять ускорение, торможение, руление), адаптивный круиз-контроль, помощник автоматической парковки, функция предупреждения о риске удара спереди (с распознаванием пешеходов), контроль рядности и слепых зон.

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Chery Ant. Фото: Chery

Стоимость новинки пока не объявлена, но, как ожидается, стартовая цена Chery Ant составит на уровне 30 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Chery запустила в продажу очень дешевый кроссовер – за $7000.

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