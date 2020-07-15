Chery показала стильный электрический кроссовер с пробегом 510 км

Китайская компания Chery подготовила новую электрическую модель eQ5. Она представляет собой электрический кроссовер со стильным дизайном и довольно приличными характеристиками.

Chery EQ5 имеет длину 4630 мм, ширину 1910 мм и высоту 1660 мм, колесная база автомобиля – 2805 мм. Внешне машина примечательна спортивным и мускулистым дизайном, а также высокой посадкой.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Внутри Chery EQ5 – всё аккуратно и минималистично. На передней панели установлены 12-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и цифровая панель 3D. Также в оформлении присутствуют светодиодные полосы и карбоновые вставки.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Базируется новый кроссовер Чери на новой платформе LFS EV (она создана специально для электрокаров). Запас хода автомобиля составляет 510 км по устаревшему циклу NEDC, то есть реально он проезжает около 400-450 км. Такую автономность обеспечивает батарея на 70 кВтч (как для китайского авто это большая емкость). Мощность электромотора не сообщается, но предположительно она составляет около 200 сил.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Chery eQ5 выйдет на китайский рынок позже в этом году.

Chery eQ5. Фото: facebook.com/carnewschina

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Chery также показала большой и роскошный кроссовер в стиле Toyota LC 200.