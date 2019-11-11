Chery показала соперника Kia Sportage: фото

Chery Tiggo 7 – компактный кроссовер, который получил второе поколение. Компания распространила тизеры новинки, однако внешность авто уже не секрет.

Как разобрался OBOZREVATEL, на конвейер модель первого поколения встала в 2016 году. Теперь автопроизводитель решил подготовить следующую генерацию, несмотря на то, что жизненный цикл машины не достиг и пяти лет.

Кроссовер Chery Tiggo 7 получил другое лицо и новый кузов Министерство промышленности Китая

"Чери Тигго 7" остался на прежней платформе (колесная база равна 2670 мм), но вырос в длину до 4500 мм и ширину до 1842 мм. Высота прибавила 76 мм и теперь составляет 1746 мм.

Дизайн теперь полностью другой. Спереди появились узкие вытянутые по горизонтали фары и крупная решетка. Задние фонари выполнили в стиле крупного кроссовера Chery Tiggo 8.

Задние фонари Chery Tiggo 7 2020 объединены светодиодной полосой Министерство промышленности Китая

Старший Chery Tiggo 8 послужил прообразом дизайна кормы cheryinternational.com

Кроме того, на задних крыльях появились рельефные выштамповки. Крыша по последней моде выполнена "парящей" с замаскированными под стекло задними стойками. Если верить тизерным изображениям, она может быть выкрашена в контрастный цвет.

Официальный тизер Chery Tiggo 7 2020 cheryinternational.com

Официальный тизер Chery Tiggo 7 2020 cheryinternational.com

Chery Tiggo 7 2020 получит два турбированных двигателя: 1.5 мощностью 156 л.с. (230 Нм) и 1.6 на 197 л.с. (290 Нм). Среди главных соперников новинки стоит отметить схожие по размерам Kia Sportage и Toyota RAV4.

Kia Sportage – один из соперников Chery Tiggo 7 kia.com

Toyota RAV4 – один из соперников Chery Tiggo 7 toyota.com

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