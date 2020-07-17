Chery обновила дешевый кроссовер: он стоит те же $8600

Компания Chery представила обновленную версию своего популярного кроссовера. Речь идет о модели, которая в Китае продается под названием Tiggo 5x, а в Украине – Tiggo 4.

Новый кроссовер претерпел фейслифтинг внешности (новая решетка радиатора, оптика и бамперы, также крупное название марки вместо эмблемы на корме) и получил новый интерьер – более современный, с другим рулем, и новой информационно-развлекательной системой с расширенным (до 10,25 дймов) экраном.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Также автомобилю добавили комфорта – за счет новых сидений с увеличенной боковой поддержкой и пересмотренным профилем спинки.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Габариты машины остались без изменений: Tiggo 4 насчитывает в длину 4358 мм, ширину – 1830 мм, а высоту –1645 мм; размер колесной базы –2630 мм.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Агрегаты тоже остались таким же: это 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. (в паре идет МКПП или CVT), а также 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с. (6-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением). Привод только передний.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Интересно, что несмотря на значительную модернизацию, стоит Tiggo 4 тех же денег, что и раньше – в Китае за него просят от 8600 до 12800 долларов.

Chery Tiggo 4 2021. Фото: Chery

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Chery представила крутой электрический кроссовер.