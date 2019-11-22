Черная пятница: какие скидки на автомобили предлагают производители

Когда Черная пятница наступит (в этому году – 29 ноября), покупателей в США будет не остановить. Многие автомобильные бренды по этому случаю подготовили привлекательные цены.

Как стало известно OBOZREVATEL, скидки в США начинаются задолго до Черной пятницы как таковой. Желающих сэкономить может оказаться слишком много, поэтому все должны успеть скупиться.

FCA предлагает в США скидки для многих своих брендов – это касается и Jeep jeep.com

Многие дилеры на североамериканском рынке подготовили интересные скидки на свои машины – интересные предложения действуют уже в эту пятницу. Какие авто купить в США можно по выгодным ценам?

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Концерн Fiat Chrysler Automobiles предоставляет скидки до 5% на модели Chrysler Pacifica, Dodge Durango и Grand Caravan, Jeep Renegade, Cherokee и Grand Cherokee, а также пикапы Ram.

Автомобили Ford к черной пятнице можно купить с выгодой ford.com

Конкретные снижения цен касаются отдельных спецификаций. Так, автомобили можно приобрести с выгодой до 10 000 долларов!

Некоторые модели Ford американские покупатели смогут приобрести с выгодой до 20%, а Mazda предлагает скидку 1000 долларов для CX-9 и Mazda 6.

Nissan Rogue – выгодная покупка в США nissan-global.com

Nissan Altima и Rogue (известен у нас как Nissan X-Trail) можно купить в США на 500 долларов дешевле.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Nissan подготовил свой ответ Skoda Octavia 2020 в виде стильного седана.

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