Camry минус Corolla: новейший Lexus представлен официально

Только в сеть просочились первые фото Lexus IS 2021 модельного года, как производитель отыграл официальную премьеру модели. Новый Лексус кардинально отличается от предшественника.

По размеру автомобиль расположился между Toyota Camry и Corolla. Своеобразный аналог Камри – это Lexus ES. Премиальной альтернативы Тойота Королла не существует, в свою очередь материнская компания не предлагает упрощенной версии IS под брендом Toyota, ведь компактный седан Лексус базируется на собственной заднеприводной платформе. После обновления автомобиль изменился до неузнаваемости.

Седан Lexus IS 2021 модельного года получил эффектный дизайн

Новый Лексус выглядит довольно смело и агрессивно

Разумеется, преемственность автомобилей хорошо заметна. Во многом этому способствует фирменная передняя решетка, которая объединяет все модели Lexus. Этот элемент в новом Lexus IS стал еще больше, что соответствует общей агрессивной стилистике модели.

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На кузове появилось много острых граней, благодаря которым седан кажется более стройным. Боковое остекление получило новую динамичную форму, а крышка багажника выделяется за счет интегрированного спойлера в стиле утиного хвоста – почти как у старых Porsche.

Lexus IS F sport отличается новым обвесом с крупными воздухозаборниками

Сзади модификацию F sport выделяет небольшой лип-спойлер

Стоит отметить и стильные задние фонари, которые получили необычную форму и соединились между собой с помощью светодиодной полосы. Несмотря на эффектную внешность, производитель предлагает для новинки пакет F sport. С ним самый маленький седан Лексус выглядит еще агрессивнее.

Салон Lexus IS 2021

Внутри новинка очень похожа на своего предшественника

Салон Lexus IS почти не изменился. Это связано с тем, что модель претерпела глубокую модернизацию, но не смену поколений и осталась на прежней платформе. Внутри обновились некоторые элементы и увеличился экран мультимедийной системы – теперь 8 или 10 дюймов.

Набор силовых установок не изменился:

четырехцилиндровый 2 л (245 л.с)

3,5-литровый V6 (263 л.с.)

3,5-литровый V6 (315 л.с.)

В продажу новый IS 2021 модельного года отправится к концу текущего года, цены будут объявлены позже.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о невероятном электромобиле Toyota на базе самого большого Lexus, который уже ездит по дорогам общего пользования.