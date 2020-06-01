Camry и не снилось: самый большой седан Toyota сделали круче

Стас Сидилев Новости 10:52, 1.06.2020

Огромный седан Toyota Century – неизвестная европейским покупателям модель. Вообще этого автомобиля нет нигде кроме Японии. Теперь суперседан стал еще круче благодаря доработкам от Artisan Spirits.

Стоит отметить, что и без вмешательства сторонних тюнинг-ателье большая Toyota Century не разочарует японских покупателей. В третьем поколении автомобиль получил гибридную силовую установку, в состав которой вошли 381-сильный бензиновый V8 объемом 5 л и электромотор. Суммарная мощность составляет 431 л.с.

Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru
Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru

По причине и без того достойных технических характеристик тюнеры не стали вносить глубоких изменений. Единственное, что в этом плане стоит отметить – заниженная подвеска. В остальном изменения ограничились внешним видом.

Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru
Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru

Обвес кузова полностью подвергли доработке за счет новых молдингов, которые дополнительно уменьшают дорожный просвет. В Artisan Spirits подготовили специальные накладки на передний и задний бамперы, а также боковые пороги. При желании их можно легко демонтировать, чтобы вернуть Toyota Century первозданный вид.

Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru
Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru
Доработанная Toyota Century от Artisan Spirits
drom.ru

Завершают программу доработок огромные колесные диски. Об изменениях в салоне Century ничего не сообщается.

Салон Toyota Century в стандартном исполнении
drom.ru

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado со сменой поколений к 2022 году переедет на платформу Toyota Camry и превратится в кроссовер.

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