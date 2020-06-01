Camry и не снилось: самый большой седан Toyota сделали круче
Огромный седан Toyota Century – неизвестная европейским покупателям модель. Вообще этого автомобиля нет нигде кроме Японии. Теперь суперседан стал еще круче благодаря доработкам от Artisan Spirits.
Стоит отметить, что и без вмешательства сторонних тюнинг-ателье большая Toyota Century не разочарует японских покупателей. В третьем поколении автомобиль получил гибридную силовую установку, в состав которой вошли 381-сильный бензиновый V8 объемом 5 л и электромотор. Суммарная мощность составляет 431 л.с.
По причине и без того достойных технических характеристик тюнеры не стали вносить глубоких изменений. Единственное, что в этом плане стоит отметить – заниженная подвеска. В остальном изменения ограничились внешним видом.
Обвес кузова полностью подвергли доработке за счет новых молдингов, которые дополнительно уменьшают дорожный просвет. В Artisan Spirits подготовили специальные накладки на передний и задний бамперы, а также боковые пороги. При желании их можно легко демонтировать, чтобы вернуть Toyota Century первозданный вид.
Завершают программу доработок огромные колесные диски. Об изменениях в салоне Century ничего не сообщается.
Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado со сменой поколений к 2022 году переедет на платформу Toyota Camry и превратится в кроссовер.