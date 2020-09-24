Cadillac вернется в Европу с компактным кроссовером

Американский бренд Cadillac планирует представить в Старом Свете новую модель кроссовера XT4.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка, прототип которой показали полтора года назад, обрела серийные формы и готова побороться за покупателей в одном из самых популярных сегментов рынка.

Официальный дебют кроссовера Cadillac XT4 в Европе запланирован на 10 октября. Покупателям будут предложены два 2-литровым турбированных мотора – дизельный и бензиновый. Оба соответствуют жестким экологическим нормам Euro 6d.

Новый турбодизель развивает мощность 174 л.с., а крутящий момент в 381 Нм доступен в диапазоне от 1500 до 2750 об/мин. В паре с ним будет трудиться 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод будет осуществляться на передние колеса. По данным производителя, средний расход топлива новинки составляет всего 6,4 л/100 км. Помимо моноприводной модификации покупатели смогут заказать версию со всеми ведущими колесами.

Позже линейку XT4 пополнит модификация с 2-литровым 230-сильным бензиновым мотором. Он обладает крутящим моментом в 350 Нм, которые доступны в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Версия с таким мотором получит 9-ступенчатую АКП и полный привод.

В богатой базовой комплектации XT4 – полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, полный электропакет, подогрев сидений и руля, электропривод двери багажника с функцией бесключевого доступа, "продвинутая" мультимедийная система и многое другое.

Также автомобиль оснащен многочисленными электронными помощниками, включая системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе, контроля "слепой" зоны при движение задним ходом и т.д. Цена нового кроссовера Cadillac XT4 FWD в Германии начинается с €35800 ($41830).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Cadillac готовит свой первый в истории электрический кроссовер.