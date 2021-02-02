Cadillac порадовал поклонников 'заряженными' седанами

Американская компания Cadillac порадовала своих фанов спортивными версиями CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представленные два года назад седаны V-серии решили еще больше "прокачать".

В частности, среднеразмерный CT4-V Blackwing оснастили форсированным битурбомотором V6 объемом 3,6 литра. Благодаря новым малоинерционным турбинам, переработанной системе впуска и "перепрошитому" блок управления двигателем мощность удалось увеличить с 470 до 479 л.с., а крутящий момент достигает 603 Нм.

На старшем собрате CT5-V Blackwing установили 6,2-литровый V8 от нового Corvette. Механический компрессор Eaton объемом 1,7 л, титановые впускные клапаны и новый поддон картера с особой системой перегородок позволили снять с мотора 677 л.с. (+28 л.с.) и 893 Нм (+39 Нм).

Обе новинки получили в свое распоряжение 6-ступенчатую механическую коробку передач Tremec. В качестве опции предлагает 10-ступенчатый "автомат" с "лепестками" на руле. Вся мощь моторов отправляется к задним колесам, а реализовать потенциал мощных силовых агрегатов помогает электронноуправляемый самоблокирующийся дифференциала ограниченного трения.

В результате всех этих изменений CT4-V Blackwing с "автоматом" разгоняется до 97 км/ч за 3,8 с, а CT5-V Blackwing требуется 3,7 с. Максимальная скорость достигает 304 км/ч и 322 км/ч соответственно.

Кроме того, кузов и шасси усилили, а за ездовой комфорт отвечает адаптивная подвеска Magnetic Ride Control 4.0 с более жесткими пружинами и стабилизаторами увеличенного диаметра. Обе новинки получили тормозные механизмы Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 5-поршневыми сзади, а для CT5-V Blackwing можно заказать облегченные карбоно-керамические тормоза, которые позволяют снизить неподрессоренные массы на 24 кг спереди и на 28 кг – сзади.

CT4-V щеголяет 18-дюймовыми дисками, у CT5-V они на дюйм больше. Обе модели получили высокоскоростные шины Michelin Pilot Sport 4S.

Внешне узнать Blackwing можно по развитому аэродинамическому обвесу, заднему диффузору увеличенным патрубкам выпускной системы и дополнительным воздуховодам за передними колесами.

В качестве опции предлагается углепластиковые сплиттер и широкий задний спойлер, который снижает подъемную силу.

В салонах новинок установили сиденья с увеличенной боковой поддержкой, а приборная панель отличается собственной графикой 12-дюймового дисплея. На руле появился переключатель ездовых режимов и кнопка V-Mode, активирующая наиболее агрессивный режим драйва. Для CT5-V Blackwing можно заказать облегченные кресла с углепластиковым каркасом.

За Cadillac CT4-V Blackwing просят от $60 тысяч, а более крупный Cadillac CT5-V Blackwing обойдется не менее $85 тысяч. Спортседаны будут выпущены ограниченным тиражом – по 250 экземпляров каждой модели. Первые покупатели смогут оценить новинки уже летом.

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