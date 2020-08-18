Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне отправился к новому владельцу

Сильвестр Сталлоне продал свой эксклюзивный внедорожник Becker Cadillac Escalade ESV 2019 года за $350 тысяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Известный голливудский актер лично принимал участие в создании этого автомобиля. Несколько лет назад он обратился к руководителю калифорнийской компании Becker Automotive Design Говарду Беккеру с целью построить внедорожник, который бы в полной мере отвечал эстетическим потребностям Слая. Так на удлиненном на 508 мм шасси внедорожника Cadillac Escalade ESV был создан роскошный лимузин с эксклюзивным салоном, дизайн которого Сталлоне придумал сам.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Интерьер машины отделан высококачественной белой кожей, а откидные столики изготовлены из японского ясеня. Автомобиль представляет собой передвижной офис и домашний кинотеатр одновременно. В пассажирском салоне, отделенном от водителя и переднего пассажира массивной перегородкой, предусмотрено три откидных сидения и два VIP-кресла с индивидуальными настройками, функцией массажа и выдвигающимися подножками.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Автомобиль оснащен домашним кинотеатром Crestron с цифровой аудиосистемой 7.1, 43-дюймовым UHD LCD телевизором, 12-дюймовыми телевизором на противоположной панели, роутером на две SIM-карты, шторками на окнах с электроприводом, мини-баром и прочими приятными мелочами. По словам Сталлоне, "другого такого комфортабельного автомобиля с такой электроникой не существует".

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

Тем не менее, киноактер недолго наслаждался своим творением, на которое он потратил $409 тысяч, и решил расстаться с машиной. Несмотря на уникальность и причастность к ее созданию голливудской звезды, новому владельцу практически новый Becker Cadillac Escalade ESV обошелся в $350 тысяч.

Cadillac Escalade Сильвестра Сталлоне. Фото: beckerautodesign.com

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