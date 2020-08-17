Бюджетный кроссовер Chery за $7000 спешит на рынок

Кроссовер Chery Tiggo 3x Plus – самый маленький SUV в линейке китайского бренда. Автомобиль является обновленной версией стандартного Chery Tiggo 3x. Цена в $7000 останется.

Главные обновки сосредоточились в дизайне. Так, новый Chery получил полностью новое лицо в стиле старших моделей с крупной решеткой, узкими ДХО и блогами головного света под ними.

Сзади изменений намного меньше и все они сосредоточены в декоративных элементах. При этом салон Tiggo 3x Plus теперь совсем другой.

Сзади Chery Tiggo 3x почти не изменился. Фото: autohome.com.cn

Внутри появилась новая передняя панель с современным дизайном, другой щиток приборов и рулевое колесо. Экран мультимедиа увеличился до 9 дюймов.

В салоне Chery Tiggo 3x появились новые элементы. Фото: autohome.com.cn

Переднеприводный кроссовер сохранил бензиновый 116-сильный четырехцилиндровый двигатель, который работает в паре с вариатором. До обновления у модели была полностью электрическая модификация. Ожидается, что ее обновят в ближайшее время.

Производитель сохранил ценник на уровне $7000 для базовой версии. Продажи начнутся уже осенью.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о росте популярности китайских автомобилей в Украине.

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