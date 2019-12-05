Бюджетный кроссовер Chery удивил дорогим салоном: фото

Компактный кроссовер Cowin FX11, построенный на агрегатах Chery Tiggo 4, отправился на конвейер. Теперь производитель впервые показал интерьер новинки.

Как выяснил OBOZREVATEL, бренд Cowin был создан компанией Chery для производства молодежных недорогих моделей. Китайский кроссовер FX11 – очередная новинка.

Салон Cowin FX11 выглядит стильно Cowin Auto

Ранее производитель показал эскизы автомобиля. Теперь появились фото с конвейерной линии завода, где производство модели уже началось. Собранные кузова подтверждают сходство машины с кроссовером Chery Tiggo 4 – именно на его базе (и с его кузовом) построен новый Cowin FX11.

Cowin FX11 Cowin Auto

Кроме того, автопроизводитель распространил официальные изображения салона кроссовера. Несмотря на то, что это все же не живые фото, эскизы довольно буквально отображают дизайн интерьера. Особенно в сравнении с рисунками экстерьера, которые, похоже, оказались далеки от реальных авто, если судить по производственным кузовам.

Китайский кроссовер Cowin FX11 уже встал на конвейер Cowin Auto

Стоит признать, что передняя панель выглядит очень современно. Обратите внимание на цифровой щиток приборов (даже в сегменте бюджетных авто в Китае активно используют эту "фичу") и широкоформатный центральный дисплей.

Так новинка выглядит на официальных скетчах Cowin Auto

Кроссовер Cowin FX11 должен получить необычные задние фонари Cowin Auto

Из других актуальных приемов – проекционный дисплей, элегантный двухспицевый руль, широкий козырек над экранами и "парящая" над центральным тоннелем передняя панель. Интерьер модели достался уникальный – салон Чери Тигго 4 выглядит совсем по-другому.

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 – основа для Cowin FX11 cheryinternational.com

Внутри Chery Tiggo 4 выглядит совсем по-другому cheryinternational.com

Дизайнеры наверняка стремились создать премиальную атмосферу: крупные акценты черного цвета в сочетании с приятными формами смотрятся гармонично. Осталось дождаться живых фото, чтобы в деталях изучить дизайн китайского кроссовера. Судя по всему, ждать осталось недолго, ведь производство FX11 уже запущено.

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