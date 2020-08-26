Бюджетный электромобиль VW проехал на одном заряде 531 км

Новый Volkswagen ID.3, который относится к классу бюджетных электрокаров, установил свой первый рекорд. Автомобиль проехал на одном заряде 531 километр от Цвикау (Германия) до Шаффхаузена (Швейцария).

Результат оказался довольно впечатляющим: это на 26% больше заявленных цифр – в пробеге участвовал ID.3 в версии Pro Performance с АКБ 58 кВтч, который официально проезжает на одном заряде 420 км (по циклу WLTP).

Volkswagen ID.3 проехал на 26% больше заявленного. Фото: Volkswagen

Путь из Германии в Швейцарию полностью пролегал по дорогам общего пользования (56%) и шоссе (44%), проходивших через такие города, как Байройт и Ульм. Управлял автомобилем уроженец Швейцарии Феликс Эгольф.

"В этом автомобиле есть все – он компактный и просторный, плюс имеет такой футуристический дизайн... он просто классный", – сказал Эгольф после прибытия в Шаффхаузен.

Что же касается энергопотребления, за время путешествия оно составило 10,9 кВтч на 100 км пути, хотя по паспорту машина расходует в полтора раза больше – 15,4-14,5 кВтч на 100 км пути.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что электрический кроссовер Hyundai смог проехать на одном заряде свыше 1000 км.