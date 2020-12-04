Самый популярный электрокар Европы проверили на надежность рекордным пробегом

Компания Volkswagen вместе с командой энтузиастов подвергла "бюджетный" электромобиль ID.3 длительному испытанию на выносливость. В рамках теста компактный автомобиль смог преодолеть почти 30 000 километров всего за 2 месяца. К слову, сейчас ID.3 является самым популярным электрокаром в Европе.

Как пишет Volkswagen на своем официальном сайте, машиной по очереди управляли пилоты Райнер Зитлоу и Доминик Брунер. Всего за время путешествия команда проехала 28 198 километров, что является рекордным расстоянием, пройденным электрокаром за столь короткое время. На протяжении маршрута хетчбек несколько сотен раз останавливался на зарядку – использовались как обычные, так и ускоренные терминалы.

Пилоты по очереди управляли электрокаром VW

Однако следует отметить, что на тестах использовался не совсем серийный электромобиль, а прототип с индексом ID.3 Pro S02. Он оснащен АКБ емкостью 77 кВт ч, которая обещает запас хода до 549 км. Такая версия появится на рынке позже – со следующей весны.

В конце марафона электромобиль показал среднее потребление энергии 19 кВт ч на 100 км пути. Соответственно, реальный запас хода равен примерно 400 км, но команда испытателей отметила, что самое большое расстояние, которое хетчбэк может проехать на одной зарядке, составляет 420 км.

Отметим, что VW ID.3 получил звание самого популярного электромобиля европейского рынка по итогам продаж за октябрь. Тогда было реализовано почти 10 500 экземпляров новой модели. Для сравнения, далее идет Renault Zoe с показателем в 9,8 тыс. машин.

Как ранее писал OBOZREVATEL: