Бюджетные Renault Logan и Sandero показали на первых фото

Стас Сидилев Новости 18:30, 3.09.2020

Французский производитель опубликовал первые фото Renault Logan, Sandero и компактного кроссовера Sandero Stepway. Затемненные тизеры выглядят интригующе.

На официальных изображениях можно разглядеть только приблизительный силуэт моделей. Но появление таких фото говорит о том, что премьера популярных моделей приближается.

Это Renault Sandero. Узнать модель в этом силуэте может только настоящий эксперт.
Фото: Renault

Все три новинки разделят между собой принципиально новую платформу, в которой не осталось компонентов от автомобилей актуальной генерации. По предварительной информации, в модельную гамму войдут бензиновые моторы мощностью 65-100 л.с. и дизельные двигатели на 85-115 л.с.

Выход долгожданных моделей на рынок ожидается в 2021 году.

В компании также показали Sandero Stepway.
Фото: Renault
Renault Logan на первом фото выглядит таинственно.
Фото: Renault

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярный бюджетный кроссовер Renault Duster претерпел обновление.

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