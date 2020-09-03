Бюджетные Renault Logan и Sandero показали на первых фото

Французский производитель опубликовал первые фото Renault Logan, Sandero и компактного кроссовера Sandero Stepway. Затемненные тизеры выглядят интригующе.

На официальных изображениях можно разглядеть только приблизительный силуэт моделей. Но появление таких фото говорит о том, что премьера популярных моделей приближается.

Это Renault Sandero. Узнать модель в этом силуэте может только настоящий эксперт. Фото: Renault

Все три новинки разделят между собой принципиально новую платформу, в которой не осталось компонентов от автомобилей актуальной генерации. По предварительной информации, в модельную гамму войдут бензиновые моторы мощностью 65-100 л.с. и дизельные двигатели на 85-115 л.с.

Выход долгожданных моделей на рынок ожидается в 2021 году.

В компании также показали Sandero Stepway. Фото: Renault

Renault Logan на первом фото выглядит таинственно. Фото: Renault

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярный бюджетный кроссовер Renault Duster претерпел обновление.