Бюджетник Skoda Rapid 2020 полностью рассекречен

Skoda Rapid возвращается для 2020 модельного года. Однако после обновления популярный автомобиль покидает европейский рынок, оставаясь в развивающихся странах.

Как выяснил OBOZREVATEL, дизайн "Шкода Рапид" заметно преобразился. Это подтверждают официальные изображения. Живых фото новинки пока нет, однако машину представят публике до конца года.

Внешность Skoda Rapid 2020 преобразилась skoda-auto.com

Тем не менее, даже дизайнерские эскизы дают исчерпывающее представление о внешности "Шкода Рапид" 2020. Как и следовало ожидать, новинка напоминает Skoda Scala 2019, которая в свое время продемонстрировала новую стилистику для чешских моделей.

Сзади Skoda Rapid прям не узнать skoda-auto.com

Новая Skoda Rapid получила треугольные передние фары и фирменную фальшрадиаторную решетку. В переднем бампере появился широкий воздухозаборник с горизонтальными противотуманками.

Skoda Scala продемонстрировала новый стиль, который теперь использует Rapid skoda-auto.com

Корма Scala чем-то напоминает Skoda Rapid Spaceback skoda-auto.com

Сзади также видны фонари в стиле "Шкода Скала" – вместо прежних крупных блоков появились узкие горизонтальные. Теперь отдельные секции заходят на дверцу багажника.

Так выглядела прежняя Skoda Rapid skoda-auto.com

По сравнению с новыми изображениями дизайн "Шкода Рапид" до обновления кажется простоватым skoda-auto.com

Фото салона пока нет. Скорее всего, передняя панель останется от прежнего автомобиля. В другом случае новинка может получить интерьер в стиле той же Scala.

На передней панели Skoda Scala – крупный дисплей мультимедиа и цифровой щиток приборов skoda-auto.com

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