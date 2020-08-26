Бывшая республика СССР освоила выпуск дешевого седана на "автомате"
Не так давно Auto Oboz писал про морально и технически устаревший Peugeot 206, который, тем не менее, все еще производится в Иране. Там его собирает компания Khodro Industrial Group, которая в прошлом году решила отказаться от производства еще более устаревшего Peugeot 405.
Тем не менее, и "четыреста пятый" все еще жив, несмотря на то, что в Европе от него отказались еще в 1997 году (при этом в продажу он поступил в далеком 1988-м). Как пишет Car Advice, его по лицензии выпускает предприятие Azermash Khazar из Азербайджана.
В бывшей советской республике автомобиль производится под названием Peugeot Khazar 406. Его имя является отсылкой к модели 406 (1995-2004), более того, у него даже такая же радиаторная решетка, которая делает 405 похожим на 406. Но в остальном этот седан классический Peugeot 405.
Автомобиль доступен азербайджанцам с двумя двигателями: бензиновым 1,8 л (100 л.с.) и дизельным 1,8 л (106 л.с.), оба мотора состыковываются с АКПП.
Peugeot Khazar 406 продается по цене около 9250 евро, При достаточно невысокой стоимости седан может похвастать хорошим оснащением: он комплектуется системой бесключевого доступа, климат-контролем, электрическими стеклоподъемниками и двумя подушками безопасности.
Ежегодно в Азербайджане выпускают 10 000 таких "французов", при этом их как продают в самой стране, так и отправляют на экспорт.
Ранее OBOZREVATEL назвал автомобили, которые рассчитаны на пробег 500 000+ км.