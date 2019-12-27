"Буханку" превратят в "дом на колесах": первые иллюстрации

Уазовские автомобилестроители решили создать на базе УАЗ-452 "дома на колесах".

Об этом сообщается на странице компании в Facebook. Вдохновением для проекта послужили "Буханки"-кемперы, которые представили на осенней выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 мастера нидерландского подразделения UAZ Nederland. Выставочные образцы вызвали большой резонанс у потенциальных покупателей.

Автокемперы на базе УАЗ на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 uaz.ru

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В компании быстро отреагировали и представили несколько вариантов кемперов на базе моделей УАЗ-2206/3303: с низкой и средней подъемными, а также высокой стационарной стеклопластиковыми крышами.

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Рендеры перспективных кемперов на базе UAZ uaz.ru

Пока это только разработки, но в компании пообещали запустить кемперы в серию. Для этого был даже проведен опрос, какую сумму готовы потратить потенциальные покупатели за "дом на колесах".

Интересно, что идея кемперов на базе "Буханки" в советское время была реализована несколькими итальянскими компаниями – Arca, Automаc Martorelli, Grand Erg и Schieppati.

Автокемпер Safari на шасси УАЗ-452 итальянской фирмы Schieppati uazbuka.ru

Автокемпер Adventure Camper на шасси УАЗ-452 итальянской фирмы Schieppati uazbuka.ru

Автокемпер Safari на шасси УАЗ-452 фирмы Arca uazbuka.ru

Автокемпер Thule фирмы Grand Erg на шасси УАЗ-452Д uazbuka.ru

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