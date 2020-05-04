"Буханка" стала "Байкалом": УАЗ превратили в дом на колесах

УАЗ представил автодом на колесах на базе винтажной "Буханки". Проект, созданный совместно с московской фирмой "Люкс Форм", получил название УАЗ Байкал Edition.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Мы уже рассказывали о планах превратить вездеход в кемпер для любителей путешествовать. В компании показали несколько "виртуальных" вариантов машины. Реальный автомобиль оказался значительно проще и утилитарнее.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Первоначально предполагалось, что покупателями станут эксцентричные европейцы, в частности, экстремалы из Германии. Но теперь концепция поменялась и в качестве целевой аудитории рассматриваются россияне. Кроме того, чтобы сделать новинку максимально доступной, кемпер можно сделать не только из новой, но и из подержанной машины.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Основной модернизацией Байкал Edition является установка подъемной крыши из армированного стеклопластика с амортизаторами и фиксаторами.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

С ее помощью высота салона с поднятым верхом увеличивается до 2 м, а высота самого авто достигает 2,7 м. Для придания жесткости кузову дополнительно крепится алюминиевый каркас.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

На привале пассажирский отсек превращается в двухярусную спальню. Сверху располагается двуспальная кровать, а еще одно спальное место образуется "этажом ниже" с помощью двух боковых секций и спинок двух пассажирских кресел.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

В салоне Байкал Edition также появился комплект модульной мебели со шкафом для одежды, кухня со встроенной раковиной и смесителем, холодильник, 20-литровые баки для воды, столешница для портативной плиты и выдвижные столики.

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

Автодом УАЗ Байкал Edition uaz-export.com

В списке опций предлагается комплект для модернизации подвески для увеличения дорожного просвета, шноркель и легкосплавные диски с внедорожной резиной BFGoodrich All Terrain. Стоимость комплекта для переоборудования стартует с 500 тыс. рублей (177 тыс. грн).

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Lorinser предложила дом на колесах на базе армейского Mercedes-Benz.