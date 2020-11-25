Bugatti за $3,4 миллиона посвятили асам Первой мировой

Компания Bugatti представила новую версию модели Chiron Sport – "Les Legendes Du Ciel" – в честь асов Первой мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В числе запланированных к производству 500 экземпляров гиперкара Chiron выпускаются различные специальные серии. На этот раз в компании решили отдать дань уважения знаменитым пилотам, многие из которых после окончания Первой мировой войны пришли в мир автоспорта.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Новинку создали на базе версии Chiron Sport и назвали "Les Legendes du Ciel", что в переводе с французского значит "Легенды небес".

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

"Bugatti имеет тесные связи с миром авиации с тех пор, как она была основана более 110 лет назад. Многие успешные гонщики Bugatti, такие как, Луи Блерио, Альбер Диво, Робер Бенуа и Бартоломео "Мео" Костантини были боевыми летчиками, а легендарный авиатор Ролан Гаррос ездил на Bugatti Type 18 с такой же быстротой, что и летал, – комментирует президент Bugatti Стефан Винкельман. – Поэтому мы решили отдать дань уважения легендам того времени и посвятить им специальную версию".

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Автомобили серии будут окрашены в особый оттенок серого цвета Gris Serpent, который напоминает цвета самолетов 20-х годов прошлого века. Кузов от бампера до бампера украсит широкая белая полоса, а на боковых "юбках" появится французский триколор.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Передние крылья получат специальную эмблему ‘Les Legendes du Ciel’.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Интерьер будет отделан полированным алюминием и натуральной кожей Gaucho, напоминающей о кокпитах самолетов начала века.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

На дверных картах будет изображена знаменитая сцена соревнования Bugatti Type 13 с самолетом Nieuport 17, знаменитого своей маневренностью, скоростью и надежностью.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Комфортабельные кресла и стеклянная крыша предлагаются в качестве опции.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Под черным карбоновым капотом скрывается турбированный 8-литровый мотор W16, который развивает мощность 1500 л.с. и обладает крутящим моментом в 1600 Нм. Скорость купе ограничена электроникой на отметке 420 км/ч.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Автомобиль будет выпущена тиражом всего 20 экземпляров. Каждый из них обойдется состоятельным покупателям в 2,88 миллиона евро без учета налогов. Первые образцы отправятся к заказчикам в начале 2021 года.

Bugatti Chiron Sport Les Legendes du Ciel bugatti.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bugatti предложила своим поклонникам детский электрокар по цене премиального автомобиля.