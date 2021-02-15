Будущий кроссовер от Hengchi получит салон с тремя экранами

Компания Hengchi представила вид своего будущего электрического кроссовера Hengchi 3. В его салоне установят три сенсорных экрана.

Автопроизводитель планирует выпустить четырнадцать электрических моделей. Первыми будут: седан Hengchi 1 класса D, трехрядный минивэн Hengchi 4 и среднеразмерный кроссовер Hengchi 3. Базой для автомобилей будет EM3. Об этом сообщает сайт car.ru.

Все модели будут оснащаться по аналогичной схеме. Салон Hengchi 3 получил физические кнопки. Исключением является "аварийка", а также отдельная удобная клавиатура в районе центральной автомобильной консоли. На тачскрине с помощью аккуратной шайбы можно будет выбирать режимы движения.

Также в салоне будет панорамная крыша. Начать выпускать свои электромобили Hengchi планируют в августе 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Citroen провела рестайлинг своего самого маленького кроссовера C3 Aircross. Он получил другой дизайн передней части кузова, в салоне появились новые кресла Advanced Comfort, а информационно-развлекательная система получила более крупный 9-дюймовый экран.

Гамма двигателей включает бензиновый турбомотор PureTech 1.2 (110 л.с./205 Нм и 130 л.с./230 Нм) и турбодизель BlueHDi 1.5 (110 л.с./250 Нм и 120 л.с./300 Нм).