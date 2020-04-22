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22 апреля • обновлено в 14:53
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Б/у BMW E30 полностью заморозили и попробовали завести

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BMW E30 – второе поколение BMW 3 series – сегодня по праву признана классическим автомобилем. Лучшие экземпляры разошлись по коллекциям, а с другими машинами приходится что-то делать.

Блогеры решили заморозить б/у БМВ Е30. Конечно, можно возразить, что это настоящее издевательство над одной из лучших моделей в мире. Но вам ведь интересно взглянуть, правда?

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Сразу стоит отметить очевидный момент: заморозка автомобиля – процесс долгий, это требует определенной подготовки и длительного ожидания.

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Целью безумного эксперимента было не только проверить, сумеет ли двигатель завестись после глубокой заморозки, но и за какое время агрегат за счет своей работы вызволит машину изо льда.

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили

Старую BMW 3 series полностью заморозили

скриншот видео

Поэтому машину заправили, наполнили агрегаты техническими жидкостями и залили водой. Удивительное зрелище.

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Автор
Стас Сидилев
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