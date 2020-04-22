Б/у BMW E30 полностью заморозили и попробовали завести

BMW E30 – второе поколение BMW 3 series – сегодня по праву признана классическим автомобилем. Лучшие экземпляры разошлись по коллекциям, а с другими машинами приходится что-то делать.

Блогеры решили заморозить б/у БМВ Е30. Конечно, можно возразить, что это настоящее издевательство над одной из лучших моделей в мире. Но вам ведь интересно взглянуть, правда?

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Сразу стоит отметить очевидный момент: заморозка автомобиля – процесс долгий, это требует определенной подготовки и длительного ожидания.

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Целью безумного эксперимента было не только проверить, сумеет ли двигатель завестись после глубокой заморозки, но и за какое время агрегат за счет своей работы вызволит машину изо льда.

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Старую BMW 3 series полностью заморозили скриншот видео

Поэтому машину заправили, наполнили агрегаты техническими жидкостями и залили водой. Удивительное зрелище.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о найденных на дне океана автомобилях.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал