Б/у автомобиль оценили в 4 миллиона евро

В продаже в Германии появился эксклюзивный Bugatti Chiron Edition Noire Sportive.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Французский производитель суперкаров регулярно удивляет мир своими быстрыми и роскошными моделями. В декабре прошлого года компания анонсировала выпуск нескольких эксклюзивных купе Chiron Sport Edition – Noire Elegance и Noire Sportive.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Планировалось изготовить всего 20 экземпляров – по 10 каждого. В феврале компания изготовила первый экземпляр из этой партии, который стал юбилейным 250-м Bugatti Chiron.

Edition Noire Sportive стал юбилейным 250-экземпляром Bugatti Chiron bugatti.com

Все автомобили этой серии выполнены окрашены в глубокий черный цвет. Bugatti Chiron Sport Edition Noire Elegance отличается полированными панелями из углепластика, а колесные диски и корпусы зеркал выполнены из полированного алюминия.

Chiron Edition Noire Sportive окрашен в черный цвет, включая диски, облицовку радиатора и корпусы зеркал bugatti.com

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Полноприводное купе оснащается 1500-сильным 16-цилиндровым 8-литровым мотором с 4-мя турбонагнетателями. С его помощью автомобиль способен развивать скорость до 420 км/ч.

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Выставленный на продажу экземпляр имеет на своем одометре 50 км. Автомобиль оценили в €4 022 200 ($4 370 643). Это примерно на €1 миллион больше, чем стартовая цена машины (€3 млн/ ($3, 25 млн).

Chiron Edition Noire Sportive будет изготовлен в количестве 20 экземпляров bugatti.com

Bugatti Chiron Edition Noire Sportive bugatti.com

Напомним, что запланированный тираж гиперкара Bugatti Chiron, который дебютировал 4 года назад, – 500 экземпляров. Из них 400 – уже проданы!

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Bugatti планирует создать электрический суперкар.