Б/у авто из Кореи: почему они популярны в Украине и сколько это стоит

Рынок б/у автомобилей в Украине намного крупнее сектора новых машин. Покупатели стараются сэкономить, поэтому ищут авто за рубежом – например, в США. Но сегодня машины из Кореи тоже набирают популярность.

АвтоОбоз выяснил, почему в последнее время подержанные автомобили из Южной Кореи пользуются высоким спросом, как купить такое транспортное средство, из чего можно выбрать и сколько это стоит.

В чем преимущества б/у авто из Кореи

Начнем с того, что машины из Кореи пока не могут сравниться в популярности с б/у автомобилями из США или Европы. Хотя процесс их выбора и покупки мало отличается от тех же "американцев". Но в конкретном случае ассортимент реже омрачен подозрительными предложениями, а мошенники пока не слишком активны в этом направлении.

Кроме того, корейские модели на домашнем рынке очень часто оснащены заводским двигателем, который работает на газе. У себя на родине такие машины очень популярны, соответственно, на вторичке подобных предложений тоже много. Украинские автомобилисты, в свою очередь, часто устанавливают ГБО как в новые транспортные средства, так и подержанные. При этом не стоит забывать, что "сторонняя" модификация автомобиля и дооснащение дополнительным оборудованием всегда влияет на надежность не лучшим образом. Когда работа на природном газе предусмотрена производителем, а двигатель настроен на это топливо уже с завода, такой автомобиль будет работать намного лучше.

Нередко на корейской вторичке появляются машины из таксопарков. Фото: theseoulguide.com

Как правило, машины из Кореи дешевле похожих предложений из Европы и США. С чем это связано? Дело в том, что местный вторичный рынок, кроме частных предложений, заполнен бывшими машинами такси. В Южной Корее строгие правила, которыми регулируется деятельность таксопарков. Автомобилям запрещено развозить пассажиров дольше пяти лет. Поэтому довольно свежие модели отправляются на вторичку "на пенсию".

Еще во время работы в такси машинам необходимо проходить регулярные техосмотры, проводить обслуживание и ремонт. Это обязательные условия, поэтому подобные транспортные средства всегда в хорошем состоянии. Но это все же не объясняет привлекательных цен.

В корейском такси трудятся автомобили, которые изначально в заводских условиях подготовлены к этому производителем. Это касается не только такси, но и корпоративных парков, служб доставки, государственных ведомств. Такие Hyindai и Kia существенно отличаются от коммерческих экземпляров, которые поступают в свободную продажу. Отделка проще, пластик в салоне на уровне бюджетных авто, нет многих опций и электронного оборудования. Поэтому машины изначально намного дешевле в сравнении с похожими с первого взгляда предложениями, которые отправляются в свободную продажу.

Как купить автомобиль из Кореи с пробегом

В основном рынок представлен б/у Kia и Hyundai, которые составляют львиную долю корейского автопрома. Иногда попадаются модели Samsung – этот производитель входит в группу брендов Renault. Наиболее популярные машины – Hyundai Sonata и Kia Optima (Kia K5). Как правило, именно они работают в такси, после чего в больших количествах отправляются на вторичный рынок. У них в основном большой пробег, который достигает нескольких сотен тысяч километров, но из-за своевременного технического обслуживания состояние у машин вполне удовлетворительное. В основном они оснащены двигателями, которые работают на газе. Есть и другие предложения – Elantra, Tucson, Santa Fe, Sorento и прочие.

Посредники занимаются поиском и выбором необходимой машины в Корее. Фото: taurus-group.com.ua

Самый простой способ выбрать машину – обратиться в соответствующую компанию, которая занимается поиском и доставкой б/у авто из Кореи. Такие фирмы предлагают полный спектр услуг и предоставляют машину "под ключ". Все начинается с консультации, где устанавливается бюджет, рассматриваются предварительные предложения на рынке. После – заключение договора со всеми сроками и цифрами. Далее посредник ищет необходимый автомобиль на корейских площадках. Иногда возможен вариант покупки на аукционе.

После выбора конкретного экземпляра транспортное средство детально осмотрят, проверят и проведут техническую диагностику. Необходимо будет оплатить машину в банке по официальной квитанции. Доставка автомобиля в Украину морем занимает приблизительно 1,5-2 месяца. Далее оформляются необходимые документы, сертификация и таможенная регистрация, после чего покупатель получает свою машину.

Из Кореи в Украину б/у авто доставляют морем. Фото: taurus-group.com.ua

Без учета стоимости автомобиля в целом услуги таких компаний оцениваются приблизительно в $3000. В эту сумму входят непосредственно услуги компании, оформление покупки, погрузка-разгрузка, доставка в порт Одессы, оформление необходимых документов и полное сопровождение. Не стоит забывать, что необходимо заплатить непосредственно за машину и аукционный сбор (около 2%). Также нужно оплатить растаможку, стоимость которой зависит от конкретного автомобиля, его цены, года выпуска и объема двигателя (минимум $2000). Итоговая стоимость покупки варьируется, но ее необходимо сравнивать с ценами на аналогичные модели в Украине.

Альтернативные варианты

Конечно, с целью максимальной экономии можно заняться выбором, покупкой и доставкой машины в Украину самостоятельно. Как минимум, удастся избежать оплаты услуг компании, которые оцениваются приблизительно в $1000. Но в таком случае придется удаленно искать отдельных посредников для выполнения каждой задачи. Специалисты с комплексным подходом берут эти задачи на себя и работают с проверенными направлениями. Да, это не бесплатно. Но в итоге вы получите ключи и документы именно к той машине, которую выбрали и купили. Но обязательно изучите отзывы о работе конкретной фирмы.

Авто из Кореи привлекают украинцев низкими ценами. Фото: automoto-guide.com

В отдельных случаях можно купить б/у авто из Кореи уже в Украине. Скорее всего, получится дороже, ведь всю необходимую работу по легализации транспортного средства сделали до вас. Но опаснее всего другое: вы не узнаете, что такой автомобиль в страну ввезли после ДТП, а в Корее его купили очень дешево. На месте машину восстановили, но отследить это, скорее всего, не удастся. Ездить на таком авто будет опасно. В последнее время и некоторые украинские дилеры предлагают подержанные корейские авто и даже предоставляют гарантию, но цены выше. Конкретные экземпляры все равно необходимо изучать индивидуально.

Напомним, недавно OBOZREVATEL проверил повышение цен на автомобильном рынке Украины на фоне укрепления доллара.