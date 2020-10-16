Б/у авто из Кореи: почему они популярны в Украине и сколько это стоит

Стас Сидилев Новости 18:00, 16.10.2020

Рынок б/у автомобилей в Украине намного крупнее сектора новых машин. Покупатели стараются сэкономить, поэтому ищут авто за рубежом – например, в США. Но сегодня машины из Кореи тоже набирают популярность.

АвтоОбоз выяснил, почему в последнее время подержанные автомобили из Южной Кореи пользуются высоким спросом, как купить такое транспортное средство, из чего можно выбрать и сколько это стоит.

В чем преимущества б/у авто из Кореи

Начнем с того, что машины из Кореи пока не могут сравниться в популярности с б/у автомобилями из США или Европы. Хотя процесс их выбора и покупки мало отличается от тех же "американцев". Но в конкретном случае ассортимент реже омрачен подозрительными предложениями, а мошенники пока не слишком активны в этом направлении.

Кроме того, корейские модели на домашнем рынке очень часто оснащены заводским двигателем, который работает на газе. У себя на родине такие машины очень популярны, соответственно, на вторичке подобных предложений тоже много. Украинские автомобилисты, в свою очередь, часто устанавливают ГБО как в новые транспортные средства, так и подержанные. При этом не стоит забывать, что "сторонняя" модификация автомобиля и дооснащение дополнительным оборудованием всегда влияет на надежность не лучшим образом. Когда работа на природном газе предусмотрена производителем, а двигатель настроен на это топливо уже с завода, такой автомобиль будет работать намного лучше.

Нередко на корейской вторичке появляются машины из таксопарков.
Фото: theseoulguide.com

Как правило, машины из Кореи дешевле похожих предложений из Европы и США. С чем это связано? Дело в том, что местный вторичный рынок, кроме частных предложений, заполнен бывшими машинами такси. В Южной Корее строгие правила, которыми регулируется деятельность таксопарков. Автомобилям запрещено развозить пассажиров дольше пяти лет. Поэтому довольно свежие модели отправляются на вторичку "на пенсию".

Еще во время работы в такси машинам необходимо проходить регулярные техосмотры, проводить обслуживание и ремонт. Это обязательные условия, поэтому подобные транспортные средства всегда в хорошем состоянии. Но это все же не объясняет привлекательных цен.

В корейском такси трудятся автомобили, которые изначально в заводских условиях подготовлены к этому производителем. Это касается не только такси, но и корпоративных парков, служб доставки, государственных ведомств. Такие Hyindai и Kia существенно отличаются от коммерческих экземпляров, которые поступают в свободную продажу. Отделка проще, пластик в салоне на уровне бюджетных авто, нет многих опций и электронного оборудования. Поэтому машины изначально намного дешевле в сравнении с похожими с первого взгляда предложениями, которые отправляются в свободную продажу.

Как купить автомобиль из Кореи с пробегом

В основном рынок представлен б/у Kia и Hyundai, которые составляют львиную долю корейского автопрома. Иногда попадаются модели Samsung – этот производитель входит в группу брендов Renault. Наиболее популярные машины – Hyundai Sonata и Kia Optima (Kia K5). Как правило, именно они работают в такси, после чего в больших количествах отправляются на вторичный рынок. У них в основном большой пробег, который достигает нескольких сотен тысяч километров, но из-за своевременного технического обслуживания состояние у машин вполне удовлетворительное. В основном они оснащены двигателями, которые работают на газе. Есть и другие предложения – Elantra, Tucson, Santa Fe, Sorento и прочие.

Посредники занимаются поиском и выбором необходимой машины в Корее.
Фото: taurus-group.com.ua

Самый простой способ выбрать машину – обратиться в соответствующую компанию, которая занимается поиском и доставкой б/у авто из Кореи. Такие фирмы предлагают полный спектр услуг и предоставляют машину "под ключ". Все начинается с консультации, где устанавливается бюджет, рассматриваются предварительные предложения на рынке. После – заключение договора со всеми сроками и цифрами. Далее посредник ищет необходимый автомобиль на корейских площадках. Иногда возможен вариант покупки на аукционе.

После выбора конкретного экземпляра транспортное средство детально осмотрят, проверят и проведут техническую диагностику. Необходимо будет оплатить машину в банке по официальной квитанции. Доставка автомобиля в Украину морем занимает приблизительно 1,5-2 месяца. Далее оформляются необходимые документы, сертификация и таможенная регистрация, после чего покупатель получает свою машину.

Из Кореи в Украину б/у авто доставляют морем.
Фото: taurus-group.com.ua

Без учета стоимости автомобиля в целом услуги таких компаний оцениваются приблизительно в $3000. В эту сумму входят непосредственно услуги компании, оформление покупки, погрузка-разгрузка, доставка в порт Одессы, оформление необходимых документов и полное сопровождение. Не стоит забывать, что необходимо заплатить непосредственно за машину и аукционный сбор (около 2%). Также нужно оплатить растаможку, стоимость которой зависит от конкретного автомобиля, его цены, года выпуска и объема двигателя (минимум $2000). Итоговая стоимость покупки варьируется, но ее необходимо сравнивать с ценами на аналогичные модели в Украине.

Альтернативные варианты

Конечно, с целью максимальной экономии можно заняться выбором, покупкой и доставкой машины в Украину самостоятельно. Как минимум, удастся избежать оплаты услуг компании, которые оцениваются приблизительно в $1000. Но в таком случае придется удаленно искать отдельных посредников для выполнения каждой задачи. Специалисты с комплексным подходом берут эти задачи на себя и работают с проверенными направлениями. Да, это не бесплатно. Но в итоге вы получите ключи и документы именно к той машине, которую выбрали и купили. Но обязательно изучите отзывы о работе конкретной фирмы.

Авто из Кореи привлекают украинцев низкими ценами.
Фото: automoto-guide.com

В отдельных случаях можно купить б/у авто из Кореи уже в Украине. Скорее всего, получится дороже, ведь всю необходимую работу по легализации транспортного средства сделали до вас. Но опаснее всего другое: вы не узнаете, что такой автомобиль в страну ввезли после ДТП, а в Корее его купили очень дешево. На месте машину восстановили, но отследить это, скорее всего, не удастся. Ездить на таком авто будет опасно. В последнее время и некоторые украинские дилеры предлагают подержанные корейские авто и даже предоставляют гарантию, но цены выше. Конкретные экземпляры все равно необходимо изучать индивидуально.

Напомним, недавно OBOZREVATEL проверил повышение цен на автомобильном рынке Украины на фоне укрепления доллара.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Советник Зеленского пояснил суть идеи по Донбассу

В Евросоюзе заявили, что многие нардепы "Слуги народа" помогают оккупации России

Галкин потроллил Зеленского

Украинцев будут по-новому наказывать за маски на подбородках: Кабмин озвучил штрафы

Зеленский сказал, что может завершить войну на Донбассе в любой день