Б/у авто из Европы: ждем китайские подделки BMW и Toyota

Китайский автопром за свою немногочисленную историю успел продемонстрировать большое количество подделок под известные авто. Оказывается, в европейских странах поднакопились такие ТС.

Как сообщает Auto.cz, в странах Евросоюза каким-то образом оказалось приличное количество китайских б/у авто, удивительно напоминающих западные аналоги. Некоторые из них в свое время официально продавались в Европе. Другие продолжают и сегодня.

Это не б/у БМВ Х5 и не Х3, а самая настоящая китайская подделка auto.cz

Мировое сообщество, в особенности представители бизнеса, негативно реагирует на любовь китайских автопроизводителей копировать дизайн известных моделей. По этой причине глобальный рынок готов принять только те компании, которые уже демонстрируют собственный корпоративный стиль.

Тем не менее, с подержанными автомобилями китайского производства нужно что-то делать. Каждый из них уже имеет приличный пробег, а надежность – под вопросом. Куда же б/у авто из Европы попадают после того, как от них отказываются местные покупатели? На помощь приходит украинский рынок.

Вероятно, многие из этих машин могут вскоре оказаться в нашей стране. Как всегда в случае подержанных авто из Европы наиболее привлекательным фактором будет цена. Сколько стоят евробляхи китайского производства?

Два в одном – BMW X5 и Toyota Land Cruiser за 70 000 грн

Один из наиболее интересных вариантов – абсолютно нечитабельный Shuanghuan CEO. Среднеразмерный кроссовер сочетает в себе лучшие традиции дизайна BMW X5, X3 и Toyota Land Cruiser Prado.

Спереди Shuanghuan CEO похож на Тойота Ленд Крузер Прадо... auto.cz

...а сзади – на кроссоверы BMW X3 и Х5 auto.cz

Разумеется, характер беззастенчивого копирования очевиден, поэтому результат выглядит плохо, а машина кажется дешевой. Самый доступный в Европе можно купить за 70 тыс. грн!

Почти Toyota RAV4 за 2000 долларов

Компания Chery до того, как обрела собственную стилистику, экспериментировала с наработками других компаний. Хотя и делала это осторожно, а в итоге довольно скоро отказалась от такой идеи.

Кроссовер Chery Tiggo напоминает Тойота РАВ 4 auto.cz

Тем не менее, одна из первых пришедших на европейский рынок моделей – кроссовер Чери Тиго – здорово напоминала Toyota RAV4. Купить б/у авто китайского производства со знакомым дизайном можно приблизительно за 46 000 грн в Чехии. Пробег – 91 тыс. км.

Салон Chery Tiggo в первом поколении выглядел скучновато auto.cz

Б/у Мерседес или около того

Mercedes B-class – известный компактвэн. Собственно, популярность для модели обернулась появлением клона под названием Senova D20. Тем не менее, китайская компания BAIC, которая сотрудничает с Mercedes-Benz, наверняка все согласовала со своим партнером. В любом случае, такую машину предлагают в Германии за 206 тыс. грн.

То, что BAIC напоминает Мерседес, – абсолютно естественно auto.cz

BAIC Senova D20 выполнен по мотивам Mercedes-Benz B-class auto.cz

Копия VW по цене оригинала

Ярким же примером беззастенчивого заимствования можно назвать Zotye T600. В этом автомобиле узнаются Audi Q5 и Фольксваген Туарег. Еще интереснее, что эту машину можно купить в Испании новой за сумасшедшие 30 тыс. евро.

Знакомый дизайн и неизвестная эмблема? Это китайский автомобиль auto.cz

Сзади Zotye T600 напоминает Audi Q5 auto.cz

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