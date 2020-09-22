Б/у авто из Европы: где лучше всего покупать машину под растаможку

В Украине уже как несколько лет пользуются спросом б/у авто из Европы. Пригоняют их из абсолютно разных стран – Польши, Литвы, Германии, Швейцарии, Болгарии, Нидерландов и тд. При этом многие привыкли, что в этой связи можно делить машины строго на две категории – "украинские" и "европейские".

Однако на самом деле обобщать "европейские" автомобили – не совсем правильно. На самом деле качество автомобиля из ЕС нередко зависит от того, в какой именно стране покупается машина. Играет важную роль климат, в котором пребывает автомобиль, ментальные привычки по отношению к "железной лошадке" и многое другое.

OBOZREVATEL разобрался в этой непростой теме и выяснил, как именно автомобили в Европе отличаются в зависимости от страны "прописки".

Германия

Б/у авто на площадке в Германии. Фото: manager-magazin.de

Характерная черта автомобилей на немецком рынке – большие пробеги. Немцы довольно богатые люди, поэтому они много ездят на личном транспорте. В Германии обычное дело ездить на работу на расстояние в 50 или даже 100 км. Кроме того, немцы довольно часто путешествуют.

Еще одна особенность – большая часть автомобилей в Германии, около 90%, полностью обслужены. Немцы подходят к этому вопросу со всей педантичностью – машины завозятся на СТО регулярно. Авто до 5 лет в основном обслуживаются у официальных дилеров.

Кстати, недавно OBOZREVATEL писал о том, что в Германии выставили на продажу 10-летний Mercedes-Benz E-Class, который удивил отличным состоянием.

Италия

Авто в Италии. Фото: alvolante.it

Итальянский рынок довольно специфический. Его автомобили имеют два недостатка, один из которых связан с жарким климатом страны. Из-за сильного воздействия солнца на "итальянских" машинах, особенно темного цвета, часто выгорает лак (черные, синие и коричневые авто приобретают мутноватый оттенок). Поэтому машины из Италии регулярно полируют и даже иногда подкрашивают, чтобы освежить вид кузова.

Второй момент – итальянцы часто неаккуратно паркуются, поэтому у их автомобилей на постой встречаются кузовные дефекты: притертости, треснутые бамперы и т.п. Впрочем, частично это связано еще и со средневековыми улицами итальянских городов – для автомобилей они тесноваты.

Также автомобили в Италии довольно специфичны в плане опций. Например, у кроссовера BMW X5 E53 в полной комплектации может не быть подогрева сидений – все потому, что в этой стране такая опция попросту не нужна, поскольку там нет сильных зим.

Зато из-за того же климата автомобили из Италии не страдают ржавчиной и коррозией (особенно это касается тех машин, которые эксплуатируются в центральной и южной частях страны).

Франция

Renault Clio - один из самых популярных авто из Франции. Фото: cars-data.com

Французы в подавляющем большинстве ездят неаккуратно, поэтому в их автомобилях кузовные дефекты также не редкость. Кроме того, они особо не заморачиваются над обслуживанием. Из-за этого автомобили из Франции чащи других нуждаются в покраске и ремонте.

Швейцария

В Швейцарии много хороших подержанных машин. Фото: auto-schiess.ch

Автомобили из Швейцарии достойны наивысших похвал. Они ценятся темпо двум критериям – во-первых, в основном это машины в богатых комплектациях, во-вторых – они обслуживаются только на качественных и дорогих сервисах.

Швеция

В Швеции автомобили часто страдают из-за холода. Фото: mestmotor.se

С автомобилями из Швеции не все так однозначно. С одной стороны, машины из Швеции хорошо обслужены, у них средние пробеги, но с другой – часто страдают на ржавчину из-за холодного климата.

Польша, Литва, Болгария

Восточная Европа действительно богата на дешевые авто. Фото: wyborkierowcow.pl

Эти рынки пользуются самым большим спросом в Украине, и немудрено почему – здесь огромный выбор дешевых предложений. Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке: с автомобилями в Польше, Литве и Болгарии нужно быть осторожными, они могут иметь множество "подводных камней" по кузову, ходовой, "истории" и т.п. При этом надо понимать, что большая часть машин польского, литовского и болгарского рынка – это "уставшие" автомобили, пригнанные из Западной Европы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в каком состоянии продают авто в Германии по 200-700 евро.