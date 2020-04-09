Бросили без дела: на фото показали кладбище новых авто длиной 100 км

Около 18 тысяч в буквальном смысле брошенных автомобилей расположились на импровизированной парковке протяженностью 100 км. Все они – преимущественно новые машины, которые никому не нужны.

Транспортные средства оставили в тростниковых полях острова Мауи в штате Гавайи. Все автомобили принадлежат прокатным компаниям. Теперь в них нет никакой надобности, ведь гавайские острова изолированы в период пандемии коронавируса. По этой причине поток туристов прекратился.

Новые авто бросили прям в поле mauinews.com

Прокатные компании в общей сложности имеют в распоряжении порядка 20 тысяч транспортных средств. На данный момент определенным спросом пользуются приблизительно 10% машин от общего количества. При этом процент постоянно снижается, а импровизированные кладбища продолжают увеличиваться.

Автомобили оставляют на очень небольшом друг от друга расстоянии, это видно на фото, однако длина своеобразной парковки в полях уже растянулась на сотню километров.

Новые авто бросили прям в поле mauinews.com

Стоит отметить, что прокат автомобилей на небольших Гавайских островах – важный бизнес и доходная часть местной экономики, которая в основном завязана на туризме. Для возобновления соответствующей деятельности придется дождаться прекращения распространения вируса.

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