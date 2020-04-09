Главная Новости
9 апреля • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Бросили без дела: на фото показали кладбище новых авто длиной 100 км

1.3т
Читать материал на украинском

Около 18 тысяч в буквальном смысле брошенных автомобилей расположились на импровизированной парковке протяженностью 100 км. Все они – преимущественно новые машины, которые никому не нужны.

Транспортные средства оставили в тростниковых полях острова Мауи в штате Гавайи. Все автомобили принадлежат прокатным компаниям. Теперь в них нет никакой надобности, ведь гавайские острова изолированы в период пандемии коронавируса. По этой причине поток туристов прекратился.

Новые авто бросили прям в поле

Новые авто бросили прям в поле

mauinews.com

Прокатные компании в общей сложности имеют в распоряжении порядка 20 тысяч транспортных средств. На данный момент определенным спросом пользуются приблизительно 10% машин от общего количества. При этом процент постоянно снижается, а импровизированные кладбища продолжают увеличиваться.

Автомобили оставляют на очень небольшом друг от друга расстоянии, это видно на фото, однако длина своеобразной парковки в полях уже растянулась на сотню километров.

Новые авто бросили прям в поле

Новые авто бросили прям в поле

mauinews.com

Стоит отметить, что прокат автомобилей на небольших Гавайских островах – важный бизнес и доходная часть местной экономики, которая в основном завязана на туризме. Для возобновления соответствующей деятельности придется дождаться прекращения распространения вируса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о кладбище новых электромобилей Volkswagen, которые стоят без дела.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто карантин вирус туризм кладбище парковка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги