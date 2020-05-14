Брошенные в пустыне автомобили продают за бесценок
В пустыне Сонора (Аризона, США) владелец автопарка из 29 американских машин распродает свою коллекцию. Общая стоимость – около $51 000 долларов. Совсем не много за такое количество.
Автомобили можно купить и по отдельности, если кому-то не нужны три десятка машин в сомнительном состоянии. Транспортные средства долгое время находятся на открытом воздухе в пустыне под воздействием довольно агрессивного климата. Цены на автомобили получились очень разными.
За самую дешевую машину в коллекции просят всего 650 долларов. В среднем автомобили оценены в 800-1500 долл, но некоторые экземпляры стоят несколько тысяч. Так, самый дорогой – Pontiac Lemans 1967 – оценен в $5000. А за $800 можно приобрести Buick, который выпущен в 1939 (81 год назад) – это самый старый автомобиль в подборке.
Состояние машин откровенно оставляет желать лучшего. Совсем немногие из них все еще способны передвигаться своими силами. От того и низкие цены. Видимо, владельцу срочно понадобилось освободить пространство. К тому же, чем дольше ТС будут оставаться под открытым небом, тем хуже будет становиться их состояние и снижаться стоимость.
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