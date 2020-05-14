Брошенные в пустыне автомобили продают за бесценок

В пустыне Сонора (Аризона, США) владелец автопарка из 29 американских машин распродает свою коллекцию. Общая стоимость – около $51 000 долларов. Совсем не много за такое количество.

Автомобили можно купить и по отдельности, если кому-то не нужны три десятка машин в сомнительном состоянии. Транспортные средства долгое время находятся на открытом воздухе в пустыне под воздействием довольно агрессивного климата. Цены на автомобили получились очень разными.

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

За самую дешевую машину в коллекции просят всего 650 долларов. В среднем автомобили оценены в 800-1500 долл, но некоторые экземпляры стоят несколько тысяч. Так, самый дорогой – Pontiac Lemans 1967 – оценен в $5000. А за $800 можно приобрести Buick, который выпущен в 1939 (81 год назад) – это самый старый автомобиль в подборке.

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

Состояние машин откровенно оставляет желать лучшего. Совсем немногие из них все еще способны передвигаться своими силами. От того и низкие цены. Видимо, владельцу срочно понадобилось освободить пространство. К тому же, чем дольше ТС будут оставаться под открытым небом, тем хуже будет становиться их состояние и снижаться стоимость.

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

29 машин из США продают по дешевке craigslist.org

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