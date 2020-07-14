Bronco возвращается: Ford презентовал новый внедорожник

В режиме онлайн-презентации компания Ford продемонстрировала новое семейство внедорожников Bronco.

В США состоялась долгожданная премьера шестого поколения рамного внедорожника. Напомним, что прежние пять генераций одноименной модели выпускались с 1965 по 1996 год и пользовались большой популярностью у любителей off-road.

Ford Bronco шестого и первого поколения . Фото: media.ford.com

Новинка дебютировала сразу в двух кузовах – классическом трехдверном и, впервые, – в пятидверном. Кроме того, одновременно со старшими собратьями показали компактную модель Bronco Sport – наследника модели Bronco II (1984-90).

Семейство Ford Bronco новой генерации. Фото: media.ford.com

Новый Bronco соединил в себе внешность в ретро стиле с современными наработками инженеров Ford. Автомобиль ориентирован в первую очередь на любителей активного отдыха и серьезного бездорожья. По словам руководителя Ford Джима Фарли, новый Bronco соединил в себе прочность пикапов F-серии, спортивный дух Mustang, а также дизайн и гены Bronco первого поколения.

Как и подобает настоящему вездеходу, Bronco оснащен полноприводной трансмиссией с электронноуправляемой или электромеханической раздаточными коробками с различными передаточными числами. Сзади установлен неразрезной мост Dana 44 AdvanTEK, а спереди – независимая подвеска Dana AdvanTEK, в обоих случаях используются электронные блокирующиеся дифференциалы Spicer Performa-TraK.

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Покупатели смогут выбирать из двух бензиновых моторов семейства EcoBoost – 2,3-литровой 273-сильной (420 Нм) "турбочетверки" или 2,7-литрового 314-сильного V6 (542 Нм). Первый работает в паре с 7-ступенчатой "механикой" или 10-ступенчатым "автоматом". Второй будет доступен исключительно с 10-ступенчатой АКП.

В числе интересных особенностей нового Bronco – возможность за несколько минут превратить полностью закрытый кузов в "багги". Многосекционные панели крыши и безрамочные двери можно легко снять и отправить во вместительный багажник.

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Кроме того, автомобиль обладает хорошей геометрической проходимостью и способен преодолевать брод до 850 мм. Также автомобиль может буксировать за собой прицеп массой до полутора тонн.

2022 Ford Bronco. Фото: media.ford.com

При создании интерьера дизайнеры вдохновлялись оригинальным Bronco, но это не помешало установить в машине современную информационно-развлекательную систему SYNC 4 с 12-дюймовым тачскрином, беспроводным подключение смартфонов, навигацией с предустановленными "внедорожными" маршрутами, системой кругового обзора и другими полезными функциями.

Интерьер 3-дверной версии Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Интерьер 3-дверной версии Ford Bronco. Фото: media.ford.com

Покупатели смогут выбирать из 7 возможных вариантов Bronco: одноименного базового, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Wildtrak, Badlands и First Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом для первых покупателей.

Кроме того, для модели доступны широкие возможности персонализации и огромный список фирменных аксессуаров. Базовая 3-дверная версия будет предложена по цене от $29995. Производство новинки будет организовано на заводе компании в Мичигане, а первые товарные экземпляры поступят к дилерам весну будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford презентовала новое поколение пикапа F-150.