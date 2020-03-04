Британцы показали суперкар за миллион долларов

В штаб-квартире Aston Martin в Гейдоне презентовали новую модель V12 Speedster.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Как мы писали ранее, новинка предназначена для состоятельных ценителей марки и будет выпущена ограниченным тиражом всего 88 экземпляров. Каждый из них оценивается минимум в 765 тысяч фунтов, что примерно составляет 980 тысяч долларов. Первые экземпляры порадуют владельцев уже в первом квартале будущего года.

Aston Martin V12 Speedster оценили в 980 тысяч долларов media.astonmartin.com

Новинка построена в стенах подразделения "Q by Aston Martin", которое отвечает за изготовление концептуальных и эксклюзивных моделей. Вдохновение создатели Aston Martin V12 Speedster черпали в богатом спортивном прошлом марки и в мире авиации. В частности, салон представленного экземпляра украшает декор с силуэтами истребителя-бомбардировщика F/A-18.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Автомобиль построен на новой алюминиевой платформе, а кузовные панели изготовлены из углепластика. Дизайн передней части машины напоминает такие модели, как DBS Superleggera и Vantage.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Спереди используется подвеска на двойных рычагах, а сзади – многорычажная адаптивная подвеска, которая имеет три режима работы: Sport, Sport+ и Track. Для новинки подготовили кованные 21-дюймовые диски с центральным креплением, под которыми скрываются карбон-керамические тормозные диски диаметром 410 мм спереди и 360 мм – сзади.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

В интерьере использован микс из традиционных и современных материалов. Наряду с карбоном в салоне применяются элементы из кожи ручной выделки, хрома, алюминия и даже напечатанной на 3D-принтере резины. На месте привычного перчаточного ящика располагается небольшая сумка, которую можно взять с собой, а более крупный багаж можно разместить под изящными колпаками за креслами водителя и единственного пассажира.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Под капотом новинки расположен 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбинами, который генерирует 700 л.с. мощности и 753 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом" немецкой фирмы ZF. V12 Speedster способен разогнаться до 100 км/ч спустя всего 3,5 секунды после старта, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Aston Martin V12 Speedster media.astonmartin.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Aston Martin продемонстрировал новый Vantage Roadster.

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