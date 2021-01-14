Британцы показали современную версию Porsche 914

Британское реставрационное ателье Fifteen Eleven Design анонсировало проект спорткара, созданного по мотивам Porsche 914.

Об этом сообщается на сайте производителя. Более 40 лет мастера английского Бейкуэлла специализируются на реставрации классических спорткаров различных брендов и даже выпускали оригинальную версию рестомода Ford Escort Speedster на базе первого поколения модели.

Первым рестомодом компании Fifteen Eleven Design стал Ford Escort Mk1 1972 Speedster fifteenelevendesign.com

Очередным амбициозным проектом должен стать автомобиль, созданный по мотивам двухместного среднемоторного Porsche 914 70-х годов. Эта модель выпускалась совместными усилиями Volkswagen и Porsche 7 лет – с 1969 по 1976 год. За это время было изготовлено 118978 экземпляров в различных модификациях.

Porsche 914 и его современный аналог от Fifteen Eleven Design fifteenelevendesign.com

Fifteen Eleven Design намерена предложить современную инкарнацию тарги с усиленным шасси и кузовными панелями из углепластика. Автомобиль получит в свое распоряжение 295-сильный шестицилиндровый оппозитный мотор объемом 3,4 л от Porsche Cayman S, 6-ступенчатую "механику", тормоза Brembo, спортивную регулируемую подвеску и активный задний спойлер.

Кузовные панели будут изготовлены из углепластика fifteenelevendesign.com

Автомобиль получит 295-сильный 6-цилиндровый оппозитный мотор объемом 3,4 л от Porsche Cayman S fifteenelevendesign.com

Внешне автомобиль привлекает оригинальными светодиодными фарами и круглыми дневными ходовыми огнями в бампере, напоминающими о легендарной гоночной модели Porsche 935 "Mobi Dick". Финальным штрихом станут 18-дюймовые колесные диски Fucks в ретро-стиле.

Финальным штрихом станут 18-дюймовые колесные диски Fucks в ретро-стиле fifteenelevendesign.com

Планируется, что первые экземпляры рестомода появятся до конца года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стартап Automobili Maggiore показал рестомод Ferrari 308М, а их коллеги из шведской Cyan Racing показали рестомод Volvo P1800 Cyan