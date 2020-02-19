Британцы назвали легендарный ВАЗ умирающим автомобилем

Эксперты британского журнала Retro Cars составили список машины, который стали редкостью и находятся на грани исчезновения. Примечательно, что "золото" в этом списке взяла Lada.

Как выяснил OBOZREVATEL, журналисты проанализировал данные Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA) и пришли к выводу, что те автомобили, которые были популярны в 1980-х, 1900-х и даже 2000-х годах, уже сейчас стали "угрожающе редкими". Если раньше этих автомобилей насчитывалось на британских дорогах десятки тысяч, то сейчас – лишь сотни, а то и просто десятки.

Lada Riva autocar.co.uk

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Самым редким автомобилем из всех Retro Cars назвал Lada Riva (по сути, это те же самые ВАЗ-2104, 2105 и 2107, только предназначенные для британского рынка): сейчас на дорогах Туманного Альбиона осталось лишь 49 таких авто. Кроме того, "тучи сгустились" над Rover 800 (439 выживших экземпляров), Peugeot 309 (409 ед.), Nissan Bluebird (324 ед.), Citroen BX (286 ед.) и Fiat Uno (218 ед).

Отметим, что Lada начала экспортировать свои автомобили в Соединенное Королевство в 1980-х годах. Lada Riva (в других странах Европы – Lada Nova) поставлялась с карбюраторными моторами объемом 1.2, 1.3. и 1.5 л, которые на первых порах состыковывались с 4-скоростной "механикой", а чуть позже – 5МКПП. Спидометры и тахометры таких авто были адаптированы под мили в час и мили, а ремни безопасности – оборудованы датчикам.

Кстати, как недавно сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ недавно запустил в работу свой новый испытательный полигон. А старый, который был построен ещё Фиатом, уничтожил.

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