Главная Новости
19 февраля • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Британцы назвали легендарный ВАЗ умирающим автомобилем

2.6т
Читать материал на украинском

Эксперты британского журнала Retro Cars составили список машины, который стали редкостью и находятся на грани исчезновения. Примечательно, что "золото" в этом списке взяла Lada.

Как выяснил OBOZREVATEL, журналисты проанализировал данные Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании (DVLA) и пришли к выводу, что те автомобили, которые были популярны в 1980-х, 1900-х и даже 2000-х годах, уже сейчас стали "угрожающе редкими". Если раньше этих автомобилей насчитывалось на британских дорогах десятки тысяч, то сейчас – лишь сотни, а то и просто десятки.

Lada Riva

Lada Riva

autocar.co.uk

Новости
На парковке в Германии годами ржавеют новые Lada Samara

Самым редким автомобилем из всех Retro Cars назвал Lada Riva (по сути, это те же самые ВАЗ-2104, 2105 и 2107, только предназначенные для британского рынка): сейчас на дорогах Туманного Альбиона осталось лишь 49 таких авто. Кроме того, "тучи сгустились" над Rover 800 (439 выживших экземпляров), Peugeot 309 (409 ед.), Nissan Bluebird (324 ед.), Citroen BX (286 ед.) и Fiat Uno (218 ед).

Новости
Дешевле некуда: живую Lada Priora продают за 600 евро

Отметим, что Lada начала экспортировать свои автомобили в Соединенное Королевство в 1980-х годах. Lada Riva (в других странах Европы – Lada Nova) поставлялась с карбюраторными моторами объемом 1.2, 1.3. и 1.5 л, которые на первых порах состыковывались с 4-скоростной "механикой", а чуть позже – 5МКПП. Спидометры и тахометры таких авто были адаптированы под мили в час и мили, а ремни безопасности – оборудованы датчикам.

Кстати, как недавно сообщал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ недавно запустил в работу свой новый испытательный полигон. А старый, который был построен ещё Фиатом, уничтожил.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ретро ВАЗ Lada б/у автомобиль
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
5
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
запорожцы в Британии еще более редкие, стопицот... да, кклы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зато в недостране их сотни тысяч +старые ЗИЛы+ГАЗ53...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Junio Van
Junio Van
Oleg Oleg, в глубинках селюки еще на 51-ых рулят )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Oleg Oleg, да, гораздо большше, чем в России... на много порядков...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги