Британцам предложили снимать стресс путем уничтожения автомобилей

Британская компания Scrap Car Comparison придумала необычный способ снятия накопившегося стресса. Фирма предложила деструктивную терапию, которая заключается в уничтожении автомобилей при помощи дробовика или танка.

Впрочем, речь идет не о новых автомобилях или тех, что находятся в пользовании. В качестве "груши для битья" выступают ненужные машины со свалок. Необычная антистрессовая программа включает две части: в первой из них организаторы дают пострелять по автомобилям из дробовика, во второй – раздавить их при помощи 58-тонного боевого танка Chieftain. Если же этого окажется недостаточно, в Scrap Car Comparison готовы предоставить уникальную возможность в виде выстрела из пушки тяжелой боевой машины, пишет Motor1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Авторы этой идеи считают, что такая антистрессовая терапия будет пользоваться спросом, поскольку многие люди нуждаются в выплескивании накопившегося гнева, особенно жители мегаполисов. Более того, в 2020 году она актуальна, как никогда.

Однако справедливости ради стоит отметить, что британцы не стали новаторами в этом деле. Уже как несколько лет похожую деструктивную терапию предлагают в США.

Как ранее писал OBOZREVATEL: